Cum se menține Sharon Stone la 68 de ani: un obicei „puțin și des” pe care îl face în fiecare zi

Actrița Sharon Stone a împărtășit secretele sale pentru a se menține în formă. Nu trebuie să stai ore în șir la sală, spune ea, într-un interviu acordat revistei Vogue și preluat de revista Grazia.

În vârstă de 68 de ani, Sharon Stone este în atenția publicului din 1992, când a apărut în filmul „Basic Instinct”. Ea a câștigat și un Glob de Aur pentru filmul „Casino”, în 1995.

În mai multe interviuri, actrița a vorbit deschis despre abordarea sa față de sport și fitness: „Oamenii cred că trebuie să mergi la sală și să ridici mereu greutăți de 1.300 de kilograme, dar nu e nevoie”, a spus ea și revistei Vogue.

„Puțin și des”

Metoda ei este să se miște puțin și des, și să adauge puțină rezistență ori de câte ori poate.

„Ai fi uimit cât de mult te poți antrena la computer, cu câteva kilograme la brațe”, a explicat ea.

Micile obiceiuri pe care le recomandă

Greutăți ușoare la birou. Actrița poartă greutăți ușoare la brațe în timp ce lucrează la laptop;

O placă de echilibru. O placă curbată, asemănătoare unui skateboard, îi antrenează mușchii trunchiului cât timp stă în picioare;

ThighMaster (n.r. aparat de fitness pentru a lucra coapsele interioare) pe care îl folosește când stă în fața televizorului;

Exerciții cu greutatea propriului corp, în pauzele de filmări. Ridicări de picioare, fandări, abdomene și flotări pe platou.

„Armjazz” – „Dacă împingi în sus timp de 15 minute cu o greutate în mână, se vede o mare diferență”, a spus ea.

Piscina – „Fac mișcare o oră și jumătate, cinci zile pe săptămână, în piscina mea”, cu greutăți ușoare la glezne și la brațe.

Ce spune știința despre ideea „puțin și des”

Un studiu publicat în Nature Medicine în decembrie 2022 citat de revista Grazie, a urmărit 25.241 de adulți din UK Biobank care nu făceau niciun fel de exercițiu organizat, cu vârsta medie de 61,8 ani, cu ajutorul unor dispozitive de monitorizare a activității.

Cei care au inclus în viața de zi cu zi aproximativ trei episoade scurte de activitate intensă, de câte unu-două minute fiecare, au avut un risc cu 38-40% mai mic de deces din orice cauză sau din cauza cancerului și cu 48-49% mai mic de deces din cauze cardiovasculare, față de cei care nu au făcut niciunul.

Studiul din 2022 este, însă, observațional. Adică arată o asociere, nu o dovadă că doar episoadele scurte reduc riscul. Mai mult, a măsurat episoade de activitate intensă, precum urcatul rapid al scărilor, nu greutăți ușoare la birou. Iar sfaturile lui Sharon Stone sunt legate despre propria rutină, nu dintr-o prescripție medicală.