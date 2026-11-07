Cum se poate face o comedie după un scandal real, „Cocaină la Marea Neagră”, care a ajuns până în Brazilia: „Situațiile în care sunt puși eroii sunt comice, nu subiectul”

În primăvara anului 2019, sute de pachete cu cocaină au fost aduse de valuri pe plajele litoralului românesc. Autoritățile au recuperat aproape 1,8 tone de cocaină cu o puritate între 77% și 90%, iar investigațiile ulterioare au arătat că drogurile veneau din Brazilia. Filmul românesc „Vacanță All Inclusive” pleacă de la acest episod și urmărește aventurile a doi polițiști români aflați pe litoral, interpretați de Pavel Bartoș și Smiley. „Ne-am propus de la început sa fie un film curat, explică regizorul Radu Bărbulescu, într-un interviu pentru publicul HotNews.

„Vacanță All Inclusive” a intrat în cinematografe pe 6 noiembrie.

Printre actorii care joacă în acest film se numără și Darko Darko Perić cunoscut pentru rolul Helsinki din serialul Netflix „La Casa de Papel”. În „Vacanță All Inclusive” el interpretează rolul negativ.

Filmul „Vacanță All Inclusive” reprezintă și debutul în lungmetraj al regizorului Radu Bărbulescu. De asemenea, este și proiectul cinematografic care marchează prima colaborare pe marele ecran dintre Pavel Bartoș și Smiley, o dorință pe care cei doi o aveau încă din primul an al emisiunii „Românii au talent”. După aproximativ 17 ani de așteptare, cei doi au reușit să transforme această provocare într-un proiect cinematografic sunt care sunt, atât actori, cât și producători.

Despre ce este filmul

Cei doi îi interpretează pe doi polițiști antidrog, Mihai Gavrilă, cunoscut drept Mișu (Pavel Bartoș), și Lorenzo Dragomir, zis Enzo (Smiley), care ajung să transforme o vacanță pe litoralul românesc într-o misiune plină de peripeții.

Mișu este un polițist experimentat, care consideră că profesionalismul și meritele sale nu sunt suficient apreciate, în timp ce partenerul său mai tânăr, Enzo, este impulsiv, preocupat de propria imagine și dornic să iasă în evidență.

Cei doi pornesc la drum cu gândul de a lăsa în urmă agitația din București și de a se bucura de câteva zile de relaxare, însă nu durează prea mult. Cei doi dau peste un transport misterios de droguri eșuat pe plaja Vadu care le schimbă complet traiectoria vacanței lor și ajung să desfășoare o anchetă pe cont propriu.

De aici, cei doi ajung în mijlocul unor situații tot mai complicate și momente tensionate, în care diferențele dintre personalitățile declanșează multe situații comice (cam ca-n comediile polițiste americane). Cu alte cuvinte, Mișu și Enzo descoperă ceea ce experimentează mulți români an de an, că aventura de pe litoralul românesc este departe de a fi una obișnuită.

Ce a mai făcut regizorul Bărbulescu

Regizorul Radu Bărbulescu este la primul său lungmetraj. Însă el nu este un debutant în cinematografie, deoarece lucrează în domeniu de 25 de ani și a făcut parte din echipele unor filme importante precum „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” și „Legături bolnăvicioase”, iar în televiziune a regizat mai multe episoade din serialul „Groapa”, de la PRO TV. De asemenea, el s-a remarcat și cu scurtmetrajul „Dispozitiv 0068”, al cărui scenariu a fost premiat de HBO în cadrul unui concurs de scenarii, a intrat în competiția Festivalului Internațional de Film de la Odense și a fost nominalizat la Premiile Gopo în 2016.

Cu „Vacanță All Inclusive”, Bărbulescu schimbă total registrul și mizează pe comedie, acțiune și un buget de 1,4 milioane de euro. „Vacanță All Inclusive”, primul lungmetraj produs de HOPA Film, distribuit de Vertical Entertainment, a intrat în cinematografele din România pe 6 noiembrie 2026.

„Încă de la prima întâlnire, relația cu producătorii a fost una foarte deschisă și ne-am propus să facem o comedie polițistă de calitate, nicidecum un film de acțiune de anvergură. Decizia grea cred că a fost de partea producătorilor care au avut curaj să-mi încredințeze regia acestui proiect ca debut. Din punctul meu de vedere, scenariul era bun și amuzant, deci proiectul a fost o șansă pe care cred că și-o dorește orice regizor”, spune regizorul Radu Bărbulescu în interviul acordat pentru HotNews.

Regizorul spune că nu au fost idei pe care să nu și le fi permis în această producție. „Țin minte chiar un telefon din perioada de pregatire cu Cristian Hordilă, unul din producătorii filmului, în care i-am explicat că am găsit o soluție nouă pentru secvența de final, doar că implică o macara pe care să o manipuleze Smiley, cascadori în plus și rigging, apoi ne-ar mai trebui pentru aceeași zi două ambarcațiuni pentru secvența de început. Iar el a zis pur și simplu „bine””, spune regizorul.

Comedia cu Smiley și Pavel Bartoș a fost filmată în puțin peste 3 săptămâni, în 12 locații din Vadu, Venus, București și Portul Giurgiu. Scenele de acțiune au presupus folosirea a trei șalupe de suport și a mai multor macarale, iar finalul, filmat în doar două zile, a inclus împușcături, lupte, cascadorii și aterizarea unui elicopter. Un alt element interesant este și că pentru rolurile lor, Smiley și Pavel Bartoș s-au antrenat luni întregi și au executat o parte importantă dintre scenele de acțiune fără dubluri.

„Am avut 22 de zile de filmare, ceea ce, în ziua de azi este considerată o perioadă generoasă, iar echipa a fost într-adevăr exemplară. Super profesioniști extrem de implicați și creativi, și nu vorbesc aici numai de departamentele creative, ci și de cele tehnice și organizatorice”, spune Bărbulescu despre timpul relativ scurt pe care l-au avut la dispoziție pentru filmări.

În film joacă și Helsinki din „La Casa de Papel”

Actorul Darko Darko Perić. FOTO: Arhiva personală

Producția reunește aproximativ 30 de actori, printre care și Darko Darko Perić, cunoscut pentru rolul Helsinki din serialul Netflix „La Casa de Papel”. În „Vacanță All Inclusive” el interpretează rolul negativ, dar actorul nu este nici pe departe pentru prima dată în România.

Perić are o legătură specială cu țara noastră, în care a locuit aproape nouă ani. Născut în Serbia, Darko a ajuns la București în 1995, la vârsta de 18 ani, pentru a studia medicina veterinară, continuându-și ulterior studiile la Timișoara, oraș de care s-a îndrăgostit.

România a devenit însă mult mai mult decât o etapă de studenție, deoarece aici și-a cunoscut soția, pe Roxana, și a avut primele contacte cu lumea filmului, participând la scurtmetraje și producții cinematografice.

După ce a locuit și în Germania, s-a stabilit în Spania, unde și-a construit cariera de actor și a cunoscut succesul internațional. Cu toate acestea, România a rămas a doua sa casă, după cum a mărturisit chiar el în numeroase interviuri, revenind frecvent aici și păstrând o legătură strânsă cu limba (pe care o vorbește fluent), cultura și gastronomia românească. Anul trecut el chiar a promovat România la unul dintre cele mai importante târguri de turism din Spania.

Bartoș și Smiley sunt „oameni de înțeles”

Regizorul Radu Bărbulescu. FOTO: Arhiva personală

Apropo de numele cu greutate din „Vacanță All Inclusive”, Smiley și Pavel Bartoș nu sunt doar actori în această comedie, sunt și producători ai filmului. Despre cum au colaborat având toate aceste roluri în producție, și cum au căzut de acord pe anumite scene, Radu Bărbulescu spune: „Dincolo de personalități publice, atât Pavel cât și Smiley sunt „oameni de înțeles” care știu foarte bine să lucreze în echipă. Au fost idei bune și idei mai puțin bune, dar în echipa noastră creativă a fost tot timpul mai important ce direcție servește mai bine filmul, decât a cui a fost ideea pe care o urmăm”.

Totuși, aspectul cel mai interesant al acestei comedii este că pornește de la un fapt real și spectaculos petrecut pe litoralul românesc în 2019, atingând zona traficului de droguri și a activității poliției române. Dar unde se termină realitatea și începe ficțiunea în „Vacanță All Inclusive”.

„Din punctul nostru de vedere povestea filmului a fost întotdeauna despre prietenia dintre doi colegi polițiști care se știu de-o viață, și nu neapărat despre droguri. Din evenimentele reale noi am păstrat doar situația, care ni s-a părut absurdă și amuzantă – „pachete de droguri care sunt aduse de valuri pe plajă”. Restul filmului e ficțiune pură, personajele sunt inventate, la fel ca acțiunile și relațiile lor”, spune regizorul Radu Bărbulescu.

„Scopul celor doi eroi este unul foarte nobil”

Tot el spune că au fost multe discuții cu cei trei producători ai filmului despre cât din cazul „Cocaina de la Marea Neagră” să păstreze în film. „Mai ales pentru că ne-am propus de la început sa fie un film „curat”, atât ca limbaj, cât și ca umor. Astfel, scopul celor doi eroi este unul foarte nobil – să predea toate drogurile autorităților și să îi pedepsească pe răufăcători. Modalitățile de a-și atinge scopul și situațiile în care sunt puși eroii sunt comice, nu subiectul”, spune Radu Bărbulescu.

Regizorul mai spune că pariul inițial a fost ca „Vacanță All Inclusive” să fie un film în adevăratul sens al cuvântului, nu doar un eveniment de divertisment care mizează pe vedete și scene spectaculoase.

„Vacanță All Inclusive” a intrat în acest weekend în cinematografele din toată țara, într-o competiție cu producții internaționale susținute de bugete mult mai mari. În acest context, îl întreb pe regizorul Radu Bărbulescu ce poate oferi cinematografia românească în plus față de ceea ce spectatorii găsesc deja pe Netflix sau în marile blockbustere hollywoodiene.

„Nu știu de ce, dar filmele au devenit pentru unii doar cifre – bugete, onorarii, încasări. Eu cred în continuare că sunt povești, iar românii merită să vadă și să se bucure de poveștile lor”, răspunde el.