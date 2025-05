Cum se pregătesc polonezii obișnuiți pentru o invazie rusească

La un poligon de antrenament militar din apropierea orașului Wroclaw, polonezi de rând stau la coadă, așteptând să li se înmâneze armele și să fie învățați cum să tragă. „Odată ce cartușul este încărcat, arma este gata de tragere”, strigă instructorul, un soldat polonez, cu fața mânjită cu vopsea de camuflaj, scrie BBC.

Tineri și bătrâni, bărbați și femei, părinți și copii, toți au venit aici dintr-un singur motiv: să învețe cum să supraviețuiască unui atac armat.

Pe lângă o sesiune de tragere, această inițiativă, intitulată „Antrenament cu armata”, îi învață și pe civili să practice lupta corp la corp,să acorde primul ajutor și cum să pună o mască de gaze.

„Vremurile sunt periculoase acum, trebuie să fim pregătiți”, spune coordonatorul proiectului, căpitanul Adam Sielicki. „Avem o amenințare militară din partea Rusiei și ne pregătim pentru asta.”

Căpitanul Sielicki spune că programul este suprasolicitat, iar guvernul polonez are acum planuri de a-l extinde astfel încât fiecare bărbat adult din țară să primească instruire. Polonia, care are granițe atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, declară că va cheltui aproape 5% din PIB pentru apărare în acest an, cel mai mare procent din țările NATO.

Săptămâna trecută, prim-ministrul Donald Tusk a declarat că Polonia își propune să construiască „cea mai puternică armată din regiune”. Varșovia a investit în avioane, nave, sisteme de artilerie și rachete din SUA, Suedia și Coreea de Sud, printre altele.

Dariusz este unul dintre cei care participă la cursul de sâmbătă de la Wroclaw și spune că ar fi „primul” care s-ar oferi voluntar dacă Polonia ar fi atacată. „Istoria ne-a învățat că trebuie să fim pregătiți să ne apărăm singuri. Nu ne putem baza pe nimeni altcineva. Astăzi există alianțe, iar mâine sunt rupte.”

În timp ce își scoate masca de gaze, Bartek spune că el crede că majoritatea polonezilor „vor lua arma în mână” dacă vor fi atacați și „vor fi pregătiți să apere țara”.

Agata participă împreună cu o prietenă. Ea spune că alegerea lui Donald Trump i-a îngrijorat și mai mult pe oameni. „Vrea să se retragă [din Europa]. De aceea ne simțim și mai puțin în siguranță. Dacă nu suntem pregătiți și Rusia ne atacă, vom deveni pur și simplu prizonierii lor.”

Agata spune că se simte mai vulnerabilă după alegerile din SUA

Declarațiile lui Donald Trump și ale membrilor administrației sale au provocat o profundă îngrijorare în rândul oficialilor de la Varșovia. În timpul unei vizite în capitala Poloniei în februarie, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că Europa nu trebuie să presupună că prezența trupelor americane pe continent „va dura pentru totdeauna”.

SUA are în prezent 10.000 de soldați staționați în Polonia, dar Washingtonul a anunțat luna trecută că se retrage dintr-o bază militară cheie din orașul Rzeszow, din estul Poloniei. Oficialii spun că trupele vor fi redistribuite în Polonia, dar această mișcare a provocat și mai multă neliniște în țară.

Ostilitatea aparentă a lui Donald Trump față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cuvintele calde adresate lui Vladimir Putin nu au făcut decât să amplifice îngrijorarea.

Polonia urmează să semneze un acord de apărare cu Franța în următoarele zile, iar un alt pact cu Regatul Unit este în curs de elaborare. Acestea sunt demersuri ale Varșoviei pentru a se retrage din legătura militară puternică din punct de vedere istoric cu Washingtonul. Se vorbește, de asemenea, despre aducerea Poloniei sub „umbrela nucleară” a armatei franceze.

„Cred că [Trump] ne-a presat cu siguranță să ne gândim mai creativ la securitatea noastră”, spune Tomasz Szatkowski, reprezentantul permanent al Poloniei la NATO și consilier prezidențial pe probleme de apărare. „Cred că SUA nu își pot permite să piardă Polonia, dar, cu toate acestea, trebuie să ne gândim la alte opțiuni și să ne dezvoltăm propriile capacități.”

„Dacă rușii își continuă intențiile agresive față de Europa, noi vom fi primii. Vom fi paznicii”, spune dl Szatkowski. El atribuie dezvoltarea militară rapidă a Poloniei „în primul rând situației geopolitice, dar și experienței istorice”.



Wanda Traczyk-Stawska avea 12 ani când Rusia a invadat Polonia ultima dată.Acum aflată într-un cămin de seniori administrat de stat din Varșovia, Wanda Traczyk-Stawska, în vârstă de 98 de ani, își amintește de ultima invazie a forțelor ruse – în 1939, când un pact între Stalin și Hitler a dus la împărțirea Poloniei între URSS și Germania nazistă.

„În 1939 aveam doisprezece ani. Îmi amintesc că tatăl meu era foarte îngrijorat din cauza [rușilor]”, își amintește Wanda.

Pe un raft se află o fotografie cu Wanda în rolul de luptătoare, fluturând o mitralieră în timpul Revoltei de la Varșovia din 1944, când mișcarea clandestină poloneză a luptat împotriva armatei germane în mijlocul ruinelor orașului. După ce i-a respins pe germani în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică a instalat în Polonia un regim pro-Moscova, care a condus țara până în 1989.

În prezent, aproximativ 216.000 de militari, bărbați și femei, alcătuiesc forțele armate poloneze. Guvernul declară că intenționează să mărească numărul acestora la o jumătate de milion, inclusiv rezerviștii – ceea ce ar face din armată a doua cea mai mare din NATO, după Statele Unite.

O întreb pe Wanda dacă i se pare un lucru bun că Polonia își consolidează armata. „Desigur, da. Rusia are agresiunea înscrisă în istoria sa. Nu vorbesc despre oameni, dar autoritățile sunt mereu așa”, oftează ea. „E mai bine să fii o țară bine înarmată decât să aștepți să se întâmple ceva.”

La optzeci de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, polonezii își privesc din nou vecinii cu nervozitate. Într-un depozit din sudul Poloniei, o companie construiește la comandă adăposturi antiaeriene.

„Aceste adăposturi sunt concepute în principal pentru a proteja împotriva unei bombe nucleare, dar și împotriva atacurilor armate”, spune Janusz Janczy, șeful ShelterPro, care îmi arată buncărul de oțel, complet echipat cu paturi suprapuse și sisteme de ventilație. „Oamenii cumpără aceste adăposturi pur și simplu pentru că nu știu la ce să se aștepte mâine.”

Janusz spune că cererea pentru adăposturile sale a crescut vertiginos de când Donald Trump a preluat funcția. „Înainte erau doar câteva apeluri telefonice pe lună. Acum sunt zeci pe săptămână”, spune el. „Clienții mei se tem cel mai mult de Rusia. Și sunt îngrijorați că NATO nu va veni să apere Polonia.”

Dar sunt polonezii pregătiți să apere țara dacă aceste temeri devin realitate? Un sondaj recent a constatat că doar 10,7% dintre adulți au declarat că s-ar înrola în armată ca voluntari în caz de război, iar o treime au spus că ar fugi.

Într-o după-amiază însorită din Wroclaw, îi întreb pe studenții polonezi dacă ar fi pregătiți să-și apere țara în caz de atac. Cei mai mulți spun că nu. „Războiul este foarte aproape, dar pare destul de departe”, spune studentul la medicină Marcel, „dar dacă Rusia ar ataca, cred că aș fugi.”

„Probabil aș fi primul care încearcă să fugă din țară”, spune un alt student, Szymon. „Pur și simplu nu văd nimic pentru care să merite să mori aici.”