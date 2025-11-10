Cum se schimbă nemulțumirile față de primărie ale locuitorilor din capitalele europene de la est la vest / O comparație între București și alte orașe

Traficul este principala problemă reclamată de locuitorii Bucureștiului, în timp ce în alte capitale europene, precum Madrid, Berlin sau Bruxelles, cele mai multe nemulțumiri sunt legate de numărul mic de locuințe sau de prețul chiriei. În ediția de marți, 11 noiembrie, a newsletter-ului „Rațiunea, înapoi!”, puteți citi o comparație între nemulțumirile bucureștenilor și cele ale locuitorilor din alte orașe europene, dar și alte subiecte din actualitatea românească și internațională. Pentru a primi pe mail articolul trebuie să vă abonați aici.

Cel mai recent sondaj arată că principalele probleme ale bucureștenilor pe care ar trebui să le rezolve Primăria Capitalei sunt traficul și aglomerația (19%), nivelul de trai (16%), apa caldă și termoficarea (15%), curățenia și salubritatea (14%), poluarea (12%) și sănătatea / spitalele / medicamentele (10%). Transportul public este abia pe locul 10 cu 1%.

Am fost curios să văd dacă preocupările bucureștenilor sunt chiar atât de diferite de ale oamenilor care trăiesc în alte capitale europene. Din acest punct de vedere suntem destul de aproape de Varșovia, unde localnicii au menționat mobilitatea și problema parcărilor pe primul loc în preocupările lor, sau cu locuitorii Budapestei, unde primele două locuri sunt ocupate de calitatea aerului / poluare și trafic / congestie.

Dar cu cât ne depărtăm de estul Europei observăm că preocupările oamenilor sunt sensibil diferite. Cel mai recent sondaj privind calitatea vieții, realizat de Consiliul Local din Madrid arată că 37,4% din localnici au menționat problema locuinței pe locul 1. La mare distanță sunt traficul și poluarea cu 10,6 %, respectiv 5,6 %.

Problema locuințelor este menționată pe primul loc și în alte orașe europene, precum Paris, Berlin sau Bruxelles (unde problema traficului pur și simplu nu există).