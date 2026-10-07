Cum se schimbă o lume. Patru discuții DocTalk la Astra Film Festival 2026 despre temele esențiale ale momentului

Astra Film Festival este locul unde filmul continuă și după generic, prin discuțiile la care participă autorii filmelor, experții invitați și publicul din sală. Ediția din acest an, care va avea loc la Sibiu în perioada 17-25 octombrie, propune patru discuții tip DocTalk, care reprezintă momentul în care cinemaul se transformă în conversație. Plecând de la filmele din program, temele abordate sunt dintre cele mai importante: cum se schimbă o lume construită de generații, cum ne raportăm la tehnologiile care ne transformă viețile, ce facem cu tradițiile care fac parte din ceea ce suntem dar și cu moștenirile dureroase ale trecutului și ce se întâmplă atunci când instituțiile statului nu reușesc să îi protejeze pe cei mai vulnerabili.

Programul complet al DocTalks este disponibil aici: https://astrafilm.ro/festival/program/doctalks. Bilete și abonamente: https://astrafilm.ro/festival/tickets.

17 octombrie. Inteligența artificială

Trăim o realitate în care Inteligența Artificială e tot mai prezentă, creează o dependență tot mai mare, dar oferă din ce în ce mai multe motive de îngrijorare. Tot mai multe voci influente atrag atenția asupra pericolului iminent al unui viitor apropiat în care Inteligența Artificială va prelua controlul și va pune în discuție însăși existența umanității. Este oare un pericol real ca IA Generativă să preia comanda societății la nivel decizional, sau este doar o schemă de marketing ștințifico-fantastic și apocaliptic? Care sunt posibilitățile și mecanismele prin care se poate reglementa și păstra controlul uman asupra cunoașterii și asupra deciziilor legate de societatea?

DocTalk-ul va avea loc înainte de proiecția documentarului „Elon Musk dezvăluit”, un film despre erorile, uneori mortale, ale mașinilor autopilot Tesla dirijate de IA și felul în care sunt folosite pentru antrenarea sistemelor IA. Discuția va face referire și la celelalte trei filme din selecție, care arată cum pătrunde IA în viețile și intimitatea cotidiană („Replica”, „Tot ce ne spunem”, „Cum să vorbești cu Lydia”). Detalii: https://astrafilm.ro/festival/program/doctalks/doctalk-57286.

18 octombrie. Trauma transgenerațională

DocTalk-ul despre traumele transgeneraționale este un dialog în care este analizată evoluția personajelor care apar în trei filme din selecția oficială („Atât de familiar”, „Ultimele scrisori ale bunicii”, „Dacă porumbeii s-ar preface în aur”).

În „Atât de familiar”, regizoarea Rachel Taparjan își documentează propriul parcurs de autoînțelegere prin descoperirea familiei biologice din România, ea fiind adoptată la o vârstă fragedă de o familie din Marea Britanie. „Dacă porumbeii s-ar preface în aur” prezintă un parcurs anevoios, de la căutarea disperată până la reechilibrarea regizoarei în scopul ei de a-și ajuta fratele, căzut în alcoolism. Iar în „Ultimele scrisori ale bunicii” sunt radiografiate relațiile dintre membrii unei familii ex-sovietice cu ramificații în mai multe state ale din fosta URSS.

Împreună, aceste perspective promit o conversație esențială despre modul în care cinemaul documentar și psihoterapia pot fi surse valide de a cunoaște a noi modalități de înțelegere și despre dezvoltarea capacității de a gestiona traumelor moștenite. Detalii: https://astrafilm.ro/festival/program/doctalks/doctalk-57289.

22 octombrie. Muntele viu

Pătru și Petrică sunt printre ultimii ciobani de munte din Europa. La fel ca strămoșii lor, își duc turmele prin vastitatea Carpaților, între urși și lupi, prin soare, ploaie, zăpadă și vânt. În vreme ce ei sunt plecați, Maria ține gospodăria, celălalt capăt al aceleiași vieți. Filmul „Calea Laptelui” (r. Dumitru Budrala, România, 2026) ne arată de aproape această lume, de care suntem mult mai legați decât ne dăm seama. Prezentat în urmă cu trei ani în forma work in progress, filmul revine la Astra Film Festival în versiunea sa finală, mai scurtă, mai precisă, mai emoționantă.

DocTalk-ul Muntele viu are loc în Anul Internațional al Pajiștilor și Păstorilor, pornește de la lumea ciobanilor transhumanți din Transilvania, surprinsă de Dumitru Budrala în filmele „La drum” și „Calea laptelui”, trece printr-un documentar din 1925 despre migrația sezonieră a bakhtiarilor din Iran, la care participau peste 50.000 de oameni și aproximativ 500.000 de animale („Grass: A Nation’s Battle for Life”), urmărește una dintre ultimele mari deplasări ale turmelor din Montana („Sweetgrass”), arată lupta unei păstorițe din Muntenegru pentru protejarea pășunilor comunității sale („To Hold a Mountain”) și cât de dificilă și nerentabilă e azi valorificarea lânii („Lână om oaie”). Împreună, aceste filme pun în discuție relația dintre oameni, animale și teritoriu și întrebarea esențială: ce trebuie să rămână posibil pentru ca viața pe munte să poată continua? Detalii: https://astrafilm.ro/festival/program/doctalks/doctalk-57976.

22 octombrie. Abandonul școlar

Ce se întâmplă atunci când abandonul școlar se transmite de la o generație la alta? Filmul documentar „Copiii rețelei” oferă un punct de plecare extrem pentru această întrebare. Copii proveniți din familii în care părinții au abandonat, la rândul lor, școala cresc în afara instituțiilor, într-o economie subterană, astfel încât singura instituție de stat cu care au de a face în mod real este pușcăria. Unii ajung să fie exploatați de propriile familii și integrați în rețele organizate de hoți care operează la Paris.

DocTalk-ul despre abandonul școlar, care își propune să contureze un posibil traseu care să prevină agravarea problemelor din sistemul educațional din România, încearcă să răspundă la întrebări precum: Cum va arăta spațiul public din Romania cu un sistem educațional nereformat, în condițiile în care abandonul școlar se extinde accelerat? În aceste condiții, cum va arăta societatea românească peste 10, 20 sau 30 de ani? Care ar putea să fie etapizarea reformelor sistemului de învățământ în următorii 10 ani astfel încât să ajungem la normalitate? Ce e de făcut să fie evitat falimentul statal și care este costul non-intervenției de acum? Detalii: https://astrafilm.ro/festival/program/doctalks/doctalk-57292.

Despre Astra Film Festival

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România și unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinemaului de non-ficțiune din Europa. Festivalul este inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizări directe pentru European Film Awards. Astra Film Festival este un proiect cultural strategic al Ministerului Culturii, organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film. Festivalul se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.

Articol susținut de Astra Film Festival