Cum se va schimba călătoria cu avionul în 2026

După un an plin de surprize și tulburări, industria aeronautică speră că 2026 va aduce ceva rar: o perioadă de relativ calm – dar dacă această dorință se va împlini este o altă problemă, scrie CNN. Călătorii se pot aștepta la schimbări semnificative, de la modernizările tip premium promise de mult timp, care vor fi în sfârșit implementate la scară largă, până la aeroporturi care vor deveni locuri mai plăcute în care să-ți petreci timpul și la fuziuni suplimentare care vor remodela industria.

Dacă adăugăm schimbările geopolitice și creșterea costului vieții, care afectează bugetele de călătorie la nivel mondial, anul care urmează nu pare deloc plictisitor. Iată tendințele care vor modela transportul aerian în 2026.

Experiența premium ia avânt

„Experiența premium – lucruri precum produsele din cabină, saloanele de lux din aeroporturi și rutele mai directe – este cea mai bună din ultimele decenii”, a scris site-ul de oferte de călătorie Going în previziunile sale pentru 2026.

De la American Airlines la JetBlue, Southwest Airlines și Swiss Air, produsele premium promise de mult timp – de la saloane la scaune – vor deveni disponibile pe scară largă, în loc să fie limitate la câteva aeronave. Aceste investiții vor oferi călătorilor dispuși să plătească – sau să răscumpere puncte – locuri mai elegante și mai confortabile în partea din față a avionului.

Directorul financiar al American Airlines, Devon May, a descris 2026 ca fiind un an de „execuție” pentru inițiativele dezvăluite cu ani în urmă. Compania aeriană a introdus noile sale scaune Flagship business și premium economy, mult așteptate, pe un Boeing 787 la jumătatea anului și pe Airbus A321XLR, în decembrie. Dar, până la această dată anul viitor, noile oferte vor fi disponibile pe zeci de avioane, inclusiv pe cel mai mare avion al American Airlines, Boeing 777-300ER, care zboară pe rute din întreaga lume.

„Suntem încântați să fim o companie aeriană globală premium. Credem că aceasta este direcția în care vor continua să se îndrepte tendințele cererii”, a declarat Devon May. Asociația Internațională de Transport Aerian, grupul comercial global al companiilor aeriene, a menționat „cererea puternică” pentru călătoriile premium într-o previziune din decembrie, în special în Asia, Europa și America de Nord.

De la începutul pandemiei, datele IATA arată că traficul aerian premium crește în mod constant, depășind călătoriile economice. Chiar și Southwest, un susținător de lungă durată al egalității, se alătură acestei schimbări.

Compania aeriană va începe să vândă primul său produs premium – locuri cu spațiu suplimentar pentru picioare – în ianuarie, iar directorul general Bob Jordan a sugerat că vor urma și alte noutăți. „Ne schimbăm pentru a răspunde nevoilor clienților”, a declarat Jordan pentru CNBC la începutul lunii decembrie, adăugând că firma aeriană „urmărește activ” crearea unei rețele de saloane premium în aeroporturi.

Modernizări ale aeroporturilor pentru toată lumea

Transportul aerian se află în plină epocă de aur pentru saloanele din aeroporturi. Companiile aeriene încearcă să se întreacă reciproc cu spații din ce în ce mai elegante, precum noul BlueHouse al JetBlue din New York. Companiile de carduri de credit investesc masiv pentru a atrage noi clienți. Rezultatul este o ofertă de saloane din aeroporturi mai bogată și mai accesibilă ca niciodată.

Aeroporturile urmează acest exemplu. Au dispărut holurile sterile cu magazine mediocre și zone de așteptare cu rânduri de scaune identice. Au apărut magazine alimentare și de retail locale, terminale pline de artă, opțiuni variate de scaune și, în unele cazuri, terase în aer liber. Firma globală de arhitectură Gensler se referă la această viziune ca la „salonul pentru toți”.

Conceptul recunoaște că pasagerii petrec din ce în ce mai mult timp în zonele securizate ale aeroporturilor, cu facilități îmbunătățite, design și, inevitabil, numeroase oportunități de a cheltui bani. „Zona aeroportuară a viitorului va fi mult mai mult decât un mall în sine, va fi o varietate de spații care se întrepătrund și oferă pasagerilor un pic mai multă libertate de a-și alege propria aventură”, a declarat Ty Osbaugh, lider în domeniul aviației și director la Gensler. Aeroporturile din Denver, Portland și San Francisco prezintă deja multe dintre aceste idei.

Noile terminale ale aeroportului JFK din New York și Seattle-Tacoma, care se vor deschide în 2026, sunt de așteptat să urmeze acest exemplu.

Fuziunile schimbă peisajul companiilor aeriene

Air France-KLM și Grupul Lufthansa în Europa, Korean Air în Asia și Alaska Airlines în Statele Unite își propun să atingă obiective importante în materie de fuziuni în 2026 — schimbări care ar putea afecta în mod semnificativ călătorii. Air France-KLM, cu sediul la Paris, speră să încheie anul viitor un acord pentru controlul majoritar al SAS Scandinavian Airlines.

Dacă va fi aprobat de autoritățile de reglementare europene, acest demers ar permite o integrare mai strânsă, combinând potențial programele de loialitate SAS EuroBonus și Air France-KLM Flying Blue și aducând SAS în parteneriatul său transatlantic cu Delta Air Lines.

Air France-KLM a achiziționat pentru prima dată o participație minoritară în SAS în 2024. La Frankfurt, Grupul Lufthansa continuă integrarea companiei italiene ITA Airways. Planurile prevăd fuziunea programului de fidelitate Volare al ITA cu Miles & More în primul trimestru și adăugarea ITA la parteneriatul transatlantic al Lufthansa cu Air Canada și United Airlines până la sfârșitul anului 2026. Lufthansa intenționează să preia controlul total asupra ITA până în 2027, după ce a achiziționat o participație de 41% în ianuarie anul acesta.

ITA a anunțat deja noi zboruri către centrul United din Houston, cu plecare din Roma, începând din luna mai, iar directorul general Joerg Eberhart a declarat că centrul United din Newark se află, de asemenea, pe lista destinațiilor viitoare. În Asia, Korean Air își propune să finalizeze integrarea Asiana Airlines în 2026, inclusiv combinarea programelor de loialitate, alinierea programelor și retragerea Asiana din Star Alliance. În Statele Unite, Alaska Airlines este pe cale să finalizeze fuziunea cu Hawaiian Airlines.

Una dintre ultimele etape importante pentru pasageri – migrarea Hawaiian Airlines către sistemul de rezervări al Alaska – este programată pentru luna aprilie. Alte schimbări rămân incerte. Viitorul companiei Spirit Airlines, aflată în faliment, este încă nesigur, posibilitățile variind de la închiderea completă a companiei până la o potențială fuziune cu Frontier Airlines. În America Latină, Abra Group, proprietarul Avianca și GOL, așteaptă aprobarea pentru achiziționarea companiei chiliene Sky Airline.

Geopolitica rămâne o necunoscută

Deciziile liderilor mondiali vor influența din nou transportul aerian în 2026. O schimbare notabilă este noul program de autorizare a călătoriilor ETIAS al Uniunii Europene, care urmează să fie lansat în al patrulea trimestru. Călătorii care nu au nevoie de viză vor trebui să se înregistreze în prealabil și să plătească o taxă de 20 de euro, sau aproximativ 23 de dolari.

În Statele Unite, modificările propuse ar putea prezenta riscuri suplimentare. Administrația Trump a sugerat ca pasagerii din țările care beneficiază de scutirea de viză să fie obligați să furnizeze istoricul activității pe rețelele sociale din ultimii cinci ani și adresele de e-mail din ultimii 10 ani atunci când solicită autorizația ESTA. În cazul în care va fi implementată, propunerea a fost descrisă de Tom Fitzgerald, analist al companiei aeriene T.D. Cowen, într-un raport din decembrie, ca fiind „un risc pentru turismul intern, în special pentru Cupa Mondială”. Noile reguli ar putea reduce și mai mult cererea de vizite în SUA din partea călătorilor străini.

Vizitele internaționale în Statele Unite au scăzut în 2025 la 85% din nivelurile din 2019, potrivit datelor Asociației de Turism din SUA. Grupul se așteaptă ca sosirile să revină în 2026, dar numai la aproximativ 89% din nivelurile dinaintea pandemiei. O altă preocupare, potrivit lui Fitzgerald, este posibilitatea închiderii guvernului federal la expirarea actualei rezoluții bugetare, pe 30 ianuarie. Închiderea din toamna trecută a perturbat zecile de mii de călători, deoarece zborurile au fost anulate pentru a reduce presiunea asupra sistemului de control al traficului aerian.

Directorul general al Delta, Ed Bastian, a declarat în decembrie că speră ca 2026 să fie „un an cu un mediu politic puțin mai stabil”. Pe plan internațional, conflictul în curs din Ucraina și tulburările din Orientul Mijlociu vor continua probabil să afecteze hărțile rutei aeriene, adăugând ore la călătoriile pe distanțe lungi între Europa și Asia și crescând consumul de combustibil și prețurile biletelor.

Inflația continuă să afecteze bugetele de călătorie

„Industria se confruntă cu o divergență completă în formă de K, în care partea superioară a literei ‘K’ (cabine premium, pasageri fideli mărcii și călători care preferă luxul) este în creștere, în timp ce partea inferioară (plină de călători care preferă zborurile ieftine) este în scădere”, potrivit raportului Going.

Datele recente ale Bank of America arată că cheltuielile grupurilor cu venituri mai mari au crescut cu 2,6%, în timp ce grupurile cu venituri mai mici au înregistrat o creștere de doar 0,6% în noiembrie, cu două puncte procentuale mai puțin. Banca a invocat creșterea salarială redusă și incertitudinea economică mai mare în rândul celui de-al doilea grup pentru creșterea minimă.

Aceasta este o veste bună pentru companiile aeriene și toate investițiile lor premium, a scris Savanthi Syth, analist al companiei aeriene Raymond James, la începutul lunii decembrie. Pe de altă parte, aceasta sugerează o creștere minimă anul viitor la nivelul segmentului economic al pieței.

Creșterea companiilor aeriene va încetini

Toți acești factori împreună înseamnă că companiile aeriene planifică o creștere mai mică în 2026. Sau, așa cum a declarat în septembrie Jens Fehlinger, director general al Swiss Air, expansiunea industriei se va „normaliza” anul viitor, după perioada efervescentă de după pandemie, când călătoriile erau în plină desfășurare și companiile aeriene se grăbeau să recupereze terenul pierdut.

IATA se așteaptă ca traficul de pasageri să crească cu 4,9% în 2026, în scădere față de creșterea prognozată de 5,2% pentru acest an. Asta nu înseamnă, însă, că firmele aeriene nu vor lansa câteva rute noi interesante. Alaska Airlines va debuta în Europa cu noi zboruri din Seattle către Roma în aprilie și către Reykjavik și Londra în mai. Iar United Airlines, care tocmai a adăugat pe harta sa în 2025 destinații de vacanță mai puțin cunoscute, precum Groenlanda și Mongolia, are în plan să adauge în vara viitoare destinații precum Santiago de Compostela în Spania și Split în Croația.

În altă parte, compania aeriană europeană Aegean Airlines își va extinde rețeaua cu noi zboruri directe de la Atena la New Delhi și Mumbai cu un Airbus A321XLR. Iberia își va extinde rețeaua XLR cu noi zboruri directe către Brazilia, Canada și Statele Unite din Madrid, iar Air Canada va conecta pentru prima dată aeroportul Billy Bishop din centrul orașului Toronto cu aeroportul LaGuardia din New York. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)