„Când sună sirena, ai senzația că tu ești ținta. Fiecare noapte pare o loterie”. Cum și-au petrecut ucrainenii din Kiev noaptea atacului masiv al Rusiei

Ucrainenii din Kiev s-au refugiat în adăposturi în subsolul clădirilor și în stațiile de metrou, în noaptea de miercuri spre joi, sub atacul dezlănțuit al Rusiei, care a țintit capitala cu zeci de rachete și sute de drone, omorând cel puțin 20 de persoane și rănind alte zeci, scriu Reuters și Kyiv Independent.

Primele explozii puternice în capitala Ucrainei s-au auzit miercuri, în jurul orei 21:40, ora locală. La scurt timp după aceea, unitățile de apărare antiaeriană loveau dronele trimise din Rusia, la periferia orașului.

Oficialii au avertizat că dronele atacau orașul „din toate direcțiile” și că există posibilitatea ca activitatea să continue în zilele următoare.

Locuitorii din Kiev s-au îndreptat către stațiile de metrou pentru a se adăposti, mulți dintre ei rămânând sub pământ toată noaptea, pe măsură ce atacurile au continuat.

Următoarea fază a atacului a început în primele ore ale zilei de 2 iulie, când rachete balistice – inclusiv rachete hipersonice de tip „Zircon” – au început să lovească capitala.

Canalele de monitorizare din surse deschise au raportat că Rusia a folosit până la 10 bombardiere strategice.

Jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului au relatat explozii puternice cu puțin înainte de ora 2 dimineața, în timp ce Forțele Aeriene au avertizat că rachetele rusești ținteau capitala și alte orașe ucrainene.

Clădiri rezidențiale lovite

Exploziile „incredibil de puternice” puteau fi auzite chiar și din adăposturile situate adânc sub pământ.

Atacul asupra capitalei a vizat clădiri rezidențiale din întreg orașul și a rănit civili și membri ai echipelor de intervenție rapidă, au declarat autoritățile locale.

Kievenii într-o stație de metrou, în timpul atacului Rusiei. FOTO: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Cartierele centrale ale Kievului, unde muzeele și universitățile se află alături de cartiere rezidențiale, s-au numărat printre cele mai grav afectate.

Serviciul de Urgență al Statului a declarat că, în urma atacului din timpul nopții, au fost semnalate incendii și pagube extinse la clădiri rezidențiale și la infrastructura civilă în mai multe cartiere.

💔 Thousands of Kyiv residents sought shelter underground as a massive Russian missile and drone barrage battered the capital. pic.twitter.com/7Htqs9ddDq — UNITED24 Media (@United24media) July 2, 2026

În cartierul Șevcenkivskîi, au izbucnit incendii la un hotel și pe acoperișul unei clădiri rezidențiale cu șapte etaje. Este vorba despre Cityhotel Residence din centrul Kievului. Mai multe alte clădiri cu mai multe etaje au luat, de asemenea, foc.

Clădirea hotelului este un monument istoric al arhitecturii din Kiev de la începutul secolului al XX-lea.

Un hotel cu vizitatori străini

Daniil Tipikin, bucătar de noapte la hotel, era de serviciu când au avut loc exploziile. El a vorbit cu Kyiv Independent în dimineața următoare, în timp ce pompierii încă se ocupau de urmările unui incendiu izbucnit pe acoperiș.

„Explozia a fost incredibil de puternică. La început, nu am înțeles ce s-a întâmplat. Am crezut că pur și simplu a căzut ceva, dar apoi mi-am dat seama că era o dronă Shahed. Apoi au sosit pompierii și au început să stingă focul”, a spus Tipikin.

Un tânăr urmărește un meci de la Cupa Mondială în metrou, în timpul atacului Rusiei. FOTO: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Daniil Tipikin, bucătar al hotelului, a declarat pentru Kyiv Independent că majoritatea oaspeților se aflau deja în adăpost în momentul atacului, inclusiv vizitatori străini.

„Aici erau cazați străini, printre care și germani. Cei mai mulți dintre ei s-au dus ulterior la Ambasada Germaniei”, a spus el.

„Unii oameni erau speriați, dar unii străini, care locuiesc în Ucraina de mai bine de un an, au luat situația cu calm”, a explicat el.

„Fiecare noapte pare o loterie”

Jerska Anastasiia, o tânără din cartierul Sviatoșinskîi din Kiev, a declarat că nu s-a dus la un adăpost în timpul atacului din timpul nopții, sperând să poată dormi puțin înainte de a merge la muncă a doua zi dimineață.

În timpul atacurilor, a spus ea, ai senzația că rachetele sunt îndreptate direct către locuitorii obișnuiți. „Când sună sirena, ai senzația că tu ești ținta”, a spus ea. „Stai întins acolo gândindu-te că racheta zboară spre clădirea ta. Ținta nu este infrastructura – ci oamenii”, a adăugat tânăra.

Ucrainenii din Kiev, în noaptea atacului Rusiei. FOTO: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

„Când citești știrile că un alt bloc de apartamente a fost distrus, îți dai seama că este vorba despre civili. Este mult mai înfricoșător când înțelegi că ținta ar putea fi oamenii, nu o benzinărie sau vreo instalație industrială”, a adăugat ea.

„Fiecare noapte pare o loterie”, a spus ea. „În fiecare dimineață te trezești și îți dai seama că ai supraviețuit încă o zi și înțelegi că trebuie să continui să trăiești. Sunt aici astăzi, la serviciu, și sunt sigură că voi fi din nou aici mâine”, a mai spus tânăra.

„Un adevărat iad în Kiev”

În districtul Darnițkîi, casele și clădirile cu mai multe etaje au fost parțial distruse.

În alt cartier a izbucnit un incendiu într-o clădire rezidențială de 16 etaje.

Un jurnalist al publicației „Kyiv Independent” a relatat că un adăpost din cartierul Podil al orașului era mult mai aglomerat peste noapte decât în timpul atacurilor anterioare, mulți locuitori aducându-și copiii și animalele de companie pentru a petrece noaptea acolo.

Oamenii adunați în adăpost au ascultat explozia dronelor deasupra capetelor lor, citind în același timp știrile actualizate în timp real și așteptând lovitura rachetelor balistice rusești.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Mathernova, a descris atacul din timpul nopții drept „un adevărat iad în Kiev” într-o postare pe rețelele sociale.

Ea a afirmat că locuitorii și-au petrecut noaptea în adăposturi antiaeriene, în timp ce mari părți ale orașului păreau să fie cuprinse de flăcări, și a avertizat că numărul victimelor va crește probabil.