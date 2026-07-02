Imaginile dezastrului produs de atacul Rusiei în Kiev. Zi de doliu după „o noapte de coșmar” în capitala Ucrainei. La cât a ajuns bilanțul victimelor

Rusia a lansat sute de drone și zeci de rachete asupra capitalei Ucrainei, Kiev, în primele ore ale zilei de joi, distrugând clădiri rezidențiale, ucigând cel puțin 17 persoane și rănind zeci de alți oameni, scriu Reuters și Kyiv Post.

Mai multe explozii au zguduit clădirile și au terorizat capitala Ucrainei pe tot parcursul nopții de joi sau vineri, în timp ce mii de locuitori s-au refugiat în adăposturi antiaeriene și în stațiile de metrou subterane.

Russia’s overnight missile and drone attack on Kyiv has killed at least 17 people. The five-star Premier Palace Hotel caught fire during the attack, while residential buildings and other civilian infrastructure across the capital suffered extensive damage. #Ukraine pic.twitter.com/FBcK7Bqdo6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 2, 2026

„În această noapte, Rusia a lansat încă o dată un atac cinic și de amploare asupra Ucrainei”, a declarat prim-ministra Iulia Sviridenko pe aplicația Telegram.

„Inamicul a lansat zeci de rachete balistice. Kievul a fost cel mai grav afectat”, a spus ea.

Atac al Rusiei asupra Kievului. FOTO. Louis Lemaire-Sicre / Le Pictori / imago stock&people / Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski și-a întrerupt miercuri seara vizita la Dublin și i-a avertizat pe ucraineni cu privire la atacul iminent.

Rusia a lansat 74 de rachete și 496 de drone în timpul atacului, au anunțat autoritățile ucrainene. Unitățile de apărare antiaeriană au doborât majoritatea proiectilelor, dar 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații.

O femeie într-un apartament avariat de atacurile Rusiei. FOTO: Danylo Antoniuk / AP / Profimedia

Ministerul Apărării rus a declarat, într-o postare pe Telegram, că „atacul său masiv”, care a folosit arme de mare precizie cu rază lungă de acțiune lansate din aer, de pe uscat și de pe mare, precum și drone, a lovit instalații militare și energetice, precum și aeroporturi din Kiev și din alte locații.

Salvatorii au intervenit după atacul Rusiei. FOTO. Louis Lemaire-Sicre / Le Pictori / imago stock&people / Profimedia

Ministerul a precizat că acesta a fost un răspuns la atacurile ucrainene asupra infrastructurii civile ruse. Rusia a doborât 327 de drone în cursul nopții, a declarat ministerul.

La rândul său, Statul Major General ucrainean a declarat că a lovit în cursul nopții o rafinărie de petrol din orașul Kstovo, din regiunea Nijni Novgorod a Rusiei. Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a afirmat că o persoană a murit și patru au fost rănite în urma unui atac cu drone care a avariat o instalație industrială.

Zi de doliu la Kiev

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a reiterat apelul urgent al Kievului către aliații Ucrainei de a furniza mai multe sisteme de apărare antiaeriană, afirmând că capitala a „trăit o noapte de coșmar”.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat o zi de doliu la Kiev pentru vineri. El a declarat că s-au înregistrat pagube în întregul oraș, care are aproximativ 3 milioane de locuitori, unele clădiri fiind distruse.

Un elicopter survolează zonele lovite de atacul Rusiei în Kiev. FOTO. AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Autoritățile municipale au declarat că aproximativ 90 de persoane, printre care copii, paramedici și șoferi de la o stație de ambulanță, au fost rănite și că unele persoane erau încă blocate în interiorul clădirilor rezidențiale avariate.

Imaginile publicate online arătau un incendiu în vârful unei clădiri de pe bulevardul central Șevcenko, în timp ce în alte părți ale orașului ferestrele au fost sparte, iar mașinile au fost distruse.

Clădire rezidențială lovită de atacurile Rusiei în Kiev. FOTO: Efrem Lukatsky / AP / Profimedia

Oamenii s-au înghesuit în stațiile de metrou, având cu ei copii, bunuri personale, corturi și animale de companie, în timp ce alarmele de raid aerian răsunau în tot orașul.

Polonia, vecina Ucrainei și membră a NATO și a Uniunii Europene, a mobilizat pentru scurt timp avioane de vânătoare ca măsură preventivă.

Clădire distrusă în Kiev de atacul Rusiei. FOTO: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Finlanda a instituit, de asemenea, pentru scurt timp o zonă de restricție aeriană temporară în partea estică a Golfului Finlandei, înainte de a o ridica ulterior, au declarat forțele sale de apărare pe X.

UE cere o presiune mai mare asupra Rusiei

După ani în care Ucraina a suportat atacurile de la distanță din partea Moscovei, Kievul și-a intensificat propriile atacuri adânc pe teritoriul Rusiei în ultimele luni, lovind în principal ținte din sectorul energetic.

💔 Thousands of Kyiv residents sought shelter underground as a massive Russian missile and drone barrage battered the capital. pic.twitter.com/7Htqs9ddDq — UNITED24 Media (@United24media) July 2, 2026

Acest lucru a declanșat o criză a combustibilului în Rusia, forțând al treilea cel mai mare producător de petrol din lume să importe benzină chiar și din țări îndepărtate precum India.

Rusia a răspuns cu o campanie aeriană intensificată împotriva orașelor ucrainene, lovind luna trecută o catedrală din Kiev, de o importanță fundamentală pentru credința ortodoxă în ambele țări.

Atac al Rusiei împotriva Kievului. FOTO. Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a declarat că doar un sprijin militar susținut pentru Ucraina și o presiune sporită asupra Moscovei ar putea contribui la oprirea atacurilor rusești.

„Astăzi, voi propune sancționarea unui număr mai mare de entități care susțin complexul militar-industrial al Rusiei, ca răspuns la atacuri”, a declarat ea într-o postare pe X.

„Cu cât Moscova atacă mai mult civilii, cu atât trebuie impuse mai multe sancțiuni”, a spus ea.

Putin a fost informat

Kremlinul a reacționat și el. Președintele Vladimir Putin a fost informat de către comandanții militari cu privire la atacul asupra Kievului, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Răspunzând la declarațiile șefului politicii externe a UE, potrivit cărora Uniunea Europeană va intensifica presiunea asupra Rusiei pentru atacurile acesteia asupra țintelor civile din Ucraina, Peskov a afirmat că Rusia, la rândul său, „va continua să intensifice presiunea asupra regimului de la Kiev pentru a-și atinge obiectivele stabilite”.

Atac masiv în Kiev 2 iulie 2026. Credit line: Danylo Antoniuk / AP / Profimedia

Zelenski a propus discuții cu președintele rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului care durează de peste patru ani, propunere pe care liderul de la Kremlin a respins-o.

Rusia a ucis mii de civili ucraineni în atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene de când a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Moscova neagă că ar ataca intenționat civilii, dar susține că atacurile asupra a ceea ce descrie drept infrastructură civilă sunt legitime, deoarece afectează capacitatea Ucrainei de a duce războiul.

Kievul a lansat, de asemenea, atacuri asupra Rusiei și a teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia, la o scară mult mai mică.