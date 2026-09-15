Cum știi că ai nevoie, cu adevărat, de un telefon nou?

Suntem în plin sezon de lansări pentru noile smartphone-uri. Avem noi iPhone-uri, recent s-a lansat și noul Pixel, iar IFA Berlin a adus noutăți de la Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo, Vivo etc. Prima întrebare pe care ar trebui să ți-o pui este dacă, într-adevăr, ai nevoie de un telefon nou. În ediția de mâine, 16 septembrie, a newsletterului Good Tech, vei vedea care sunt criteriile în funcție de care să răspunzi la această întrebare. Trebuie să te abonezi pentru a o primi pe mail.

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E și momentul în care telefonul pe care l-ai cumpărat acum câțiva ani începe să pară, dintr-odată, învechit. Are o cameră mai puțin spectaculoasă, procesorul nu mai este cel mai rapid, iar funcțiile de inteligență artificială despre care se vorbește peste tot nu sunt disponibile pe dispozitivul tău. Poate că nici nu te-ai gândit la ele până acum.

Recunosc că am simțit pe pielea mea „febra” reînnoirii de smartphone. Am testat noul Pixel și am fost inundat de știri despre noul iPhone. Am început inevitabil să mă uit cu alți ochi la telefonul pe care îl folosesc zi de zi (un iPhone 14 Plus) și să mă întreb dacă nu cumva ar fi timpul să-l schimb.

Doar că există o diferență între a vrea un telefon nou și a avea nevoie de unul nou. Iar în perioada asta a anului diferența devine mai greu de observat. Când vezi săptămână de săptămână procesoare mai rapide, camere mai bune, ecrane mai luminoase și tot mai multe funcții AI, telefonul pe care îl ai deja poate începe să pară mai prost fără să se fi schimbat cu nimic.

Realitatea e că un telefon poate să fie depășit tehnic și, în același timp, să fie perfect funcțional pentru nevoile tale. Poate să facă fotografii bune, să ruleze fără probleme aplicațiile pe care le folosești zilnic și să primească în continuare actualizări de securitate. Iar faptul că un model nou are un procesor mai puternic nu înseamnă automat că vei observa diferența atunci când răspunzi la mesaje, folosești un browser sau verifici Instagram.

M-am uitat recent la un podcast cu comediantul Vio care spunea că „odată cu vârsta, îți dai seama că, efectiv, nimic nu merită banii, în afară de călătorit”. Și, deși era spus parțial în glumă, îmi dai seama că, în mare, cam are dreptate.

Poate că acesta este și un principiu bun după care să ne ghidăm când vine vorba de tehnologie: să nu confundăm noutatea cu necesitatea. Pentru că, dacă stai să te gândești, telefonul este unul dintre puținele obiecte pe care le cumpărăm foarte des nu pentru că cel vechi nu mai funcționează, ci pentru că cel nou pare suficient de tentant.

Așadar, când merită banii un telefon nou și când are Vio dreptate și mai bine mergi într-o vacanță de banii respectivi? Toate detaliile, în ediția de mâine a newsletter-ului Good Tech.