Cum știi dacă un avocado este copt? O aplicație dezvoltată cu tehnici de AI poate prezice cum este fructul la interior

Un grup de cercetători au dezvoltat un sistem de inteligență artificială care a pornit de la fotografii făcute cu telefonul și poate prezice cu mare precizie gradul de coacere, dar și calitatea la interior, a fructului de avocado.

Echipa de cercetare de la Oregon State University și Florida State University a antrenat modele de inteligență artificială, folosind peste 1.400 de imagini ale unor fructe de avocado fotografiate cu iPhone-ul.

Sistemul a prezis cu o precizie de aproape 92% duritatea pulpei fructului (un indicator esențial al coacerii) iar calitatea internă (fruct proaspăt vs. alterat) a avut o precizie de predicție de 84%. Au fost folosite metode de „deep learning” și de „smartphone imaging”, arată un comunicat al Oregon State University.

Rezultatele au fost publicate în revista Current Research in Food Science.

Avocado este un fruct, însă din punct de vedere culinar este adesea tratat precum o legumă, deoarece are gust neutru (nu este dulce) și se folosește în preparate sărate (salate, guacamole, gustări sau mâncăruri mai elaborate).

Cercetătorii cred că aceste rate de predicție pot fi îmbunătățite pe măsură ce vor fi adăugate mai multe imagini în baza de date. Ei adaugă faptul că tehnologia ar putea fi folosită pentru a evalua gradul de coacere și calitatea altor tipuri de alimente.

Mexic este, de departe, cel mai mare producător de avocado. Top 5 este completat de Columbia, Peru, R Dominicană și Kenya, arată datele worldpopulationreview.com.

Lucrarea are titlul: „Explainable AI and mobile imaging for non-destructive avocado ripeness and internal quality assessment to reduce food waste”