Cum va arăta noua declarație de avere. PSD, PNL și USR, acord pe un amendament la legea ANI

Proiectul inițial de modificare a legii ANI prevedea că declarațiile de avere și de interese rămân la secret, însă PSD, PNL și USR au căzut de acord și au susținut un amendament care spune că aceste declarații vor fi comasate într-un nou document – declarația de interese financiare. Acestea vor fi făcute publice.

Pe articolul cu privire la publicarea declarațiilor au fost depuse 4 amendamente – unul al SOS, unul al AUR, unul al USR și unul al PSD. Amendamentul SOS a fost respins, la fel s-a întâmplat și cu al AUR.

Discuții pe marginea unui amendament

Apoi, a început o nouă dezbatere: care amendament ar trebui să fie păstrat – al USR sau al PSD?

Radu Marinescu a spus că, spre deosebire de USR, „PSD și-a făcut temele”, după ce a atras atenția asupra unei „greșeli de tehnică legislativă” în amendamentul USR.

Pe de altă parte, USR își susținea amendamentul, iar deputatul Alexandru Dimitriu a spus că greșelile de tehnică legislativă pot fi corectate.

În final, parlamentarii celor trei partide – PSD, PNL și USR au convenit să susțină un singur amendament, asumat de toți care să prevadă publicarea unor noi forme de declarații de avere și de interese – declarațiile de interese financiare.

Cum va arăta noua declarație de avere

Aceste declarații sunt practic documente care îmbină declarațiile de avere și pe cele de interese astfel încât să respecte decizia CCR din 2025, care prevedea că declarațiile nu trebuie să includă bunurile și veniturile soților.

„(6)Pentru persoanele prevăzute la alin. (7), pe baza declarațiilor completate potrivit anexelor nr. 1 și 2, Agenția, prin platforma e-DAI, generează automat declarația de interese financiare care va fi publicată sub forma prevăzută la anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta lege”, așa arată amendamentul PSD.

Obligația declarațiilor de avere, extinsă și la consilierii de stat

Amendamentul în forma propusă de PSD, a fost adoptat, fiind asumat așadar de toate cele trei partide – PNL, USR, PSD. A fost adăugată mențiunea lui Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, ca și consilierii de stat să fie obligați să depună declarațiile. Proiectul inițial prevedea că doar consilierii prezidențiali și cei onorifici au această obligație.

Schimburile de replici între PSD și USR au continuat și după ce amendamentul a fost aprobat:

„Cu mențiunea că prima oară ideea i-a venit USR-ului, apoi PNL-ului și apoi PSD-ului”, a spus Alexandru Dimitriu după ce amendamentul a fost aprobat.

În replică fostul ministru Radu Marinescu a spus: „Asta e o glumă bună”.

Urmează ca proiectul să fie dezbătut și votat în plenul Camerei Deputaților, apoi va intra în comisiile de specialitate de la Senat, urmând ca o nouă serie de dezbateri să aibă loc în plenul Senatului, care e cameră decizională.

Ping-pong cu legea între grupurile de lucru

Modificarea legilor integrității, numită în PNRR „Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate” este unul dintre jaloanele rămase restante. Valorează 770 de milioane de euro, bani nerambursabili, și ar fi trebuit să fie finalizat în decembrie 2024.

A fost trimis în Parlament de ministrul interimar Cătălin Predoiu pe 21 iulie 2026, mai bine de doi ani mai târziu.

Radu Marinescu a explicat pentru HotNews că în momentul în care a preluat funcția de ministru al Justiției a început să lucreze pe proiect alături de ANI. S-a conturat un proiect, apoi, în 2025 ANI a revenit asupra proiectului și a trimis unul nou la finalul anului. Apoi, acest proiect a fost împărțit în două proiecte – un OUG și un proiect de lege.

OUG-ul conținea, practic, prevederile necesare pentru a nu pierde banii din PNRR, în timp ce proiectul de lege, aproape finalizat, ar fi urmat procedura obișnuită – să fie pus în transparență, să fie dezbătut de politicieni și societatea civilă, a precizat. Marinescu a demisionat din Guvern, iar apoi, noul ministru, Cătălin Predoiu a refăcut, practic, proiectul.

Forma trimisă de Cătălin Predoiu în Parlament prevedea că depunerea declarațiilor de avere și de interese nu atrage după sine și publicarea lor.

Radu Marinescu, ministrul demisionar al Justiției, a explicat pentru HotNews că în forma în care a lăsat legea înainte să plece din Guvern exista o anexă, cu o formă a declarațiilor de avere și interese care să respecte decizia CCR din 2025.

La Guvern a fost constituit un nou grup de lucru, proiectul lui Marinescu a fost modificat, iar UDMR, potrivit informațiilor HotNews, a cerut ca declarațiile de avere și de interese să rămână la secret.

„A fost în final un acord politic tripartit și implicit, dar expres pe toate amendamentele. Fiecare a spus «e decizia noastră politică». Amendamentul a fost al UDMR, dar în final nici PNL și nici USR nu s-au opus. Toate amendamentele sunt ale tututor partidelor pentru că și le-au insușit”, au explicat surse din minister pentru HotNews.

Ulterior, întrebat despre publicarea declarațiilor de avere și interese, Ilie Bolojan a spus pe 23 iulie că Guvernul va susține în Parlament „ca forma adoptată să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției”.