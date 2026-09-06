Cum va arăta noul an școlar în România. O nouă programă pentru elevii de liceu, după aproape 20 de ani. Ce se schimbă și ce noi materii opționale vor fi

Cele mai mari schimbări din acest an școlar, care începe azi, vor fi pentru elevii care intră în clasa a IX-a. Ei sunt prima generație care va învăța după noile planuri-cadru și noile programe de liceu. Apar și opționale noi, precum Astronomia, dar și „Dezvoltare personală și consiliere în carieră”, materie obligatorie.

Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. Abonamentele dascălilor sunt distribuite printr-o organizație de educație care investește în profesori.

Cursurile anului școlar 2026-2027 încep pe 7 septembrie și se încheie, pentru majoritatea elevilor, în 18 iunie 2027. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri, potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației.

Structura noului an școlar. Calendarul cursurilor și al vacanțelor

7 septembrie – 23 octombrie 2026: cursuri;

24 octombrie – 1 noiembrie 2026: vacanță;

2 noiembrie – 22 decembrie 2026: cursuri;

23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027: vacanța de iarnă;

11 ianuarie – 12/19/26 februarie 2027: cursuri, în funcție de săptămâna de vacanță stabilită în fiecare județ și în București;

o săptămână în perioada 15 februarie – 7 martie 2027: vacanța mobilă, stabilită la nivelul fiecărui județ și în București;

22 februarie/1 martie/8 martie – 23 aprilie 2027: cursuri, în funcție de perioada aleasă pentru vacanța mobilă;

24 aprilie – 4 mai 2027: vacanța de primăvară;

5 mai – 18 iunie 2027: cursuri;

19 iunie – 5 septembrie 2027: vacanța de vară.

În 5 octombrie 2026, de Ziua internațională a Educației, nu se organizează cursuri.

Elevii din ultimul an de gimnaziu, respectiv de liceu vor încheia cursurile mai devreme, pentru că au Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat.

Elevii de clasa a XII-a de la cursurile de zi și cei de clasa a XIII-a de la seral și frecvență redusă vor termina cursurile pe 4 iunie 2027, iar elevii de clasa a VIII-a, pe 11 iunie 2027.

Pentru clasele de liceu din filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și a claselor terminale, precum și pentru învățământul profesional, cursurile se încheie pe 25 iunie 2027.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în câte cinci zile consecutive lucrătoare, în perioade stabilite de fiecare școală.

O nouă programă pentru elevii de liceu

Una dintre principalele schimbări din acest nou an școlar va fi pentru elevii care intră în clasa a IX-a. Ei sunt primii care vor învăța după noile programe școlare pentru liceu, modificate după aproape 20 de ani.

Noile programe sunt introduse treptat. În anul școlar 2026-2027, ele se aplică doar elevilor care intră în clasa a IX-a, în timp ce elevii din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a continuă deocamdată după programele anterioare.

La Limba și literatura română, una dintre cele mai vizibile schimbări în programă vizează modul în care este organizată programa la literatură. Elevii pornesc de la începuturile scrisului în limba română, din secolele XVI-XVII, trec prin umanism și iluminism, ajung la „Dacia literară” și romantismul pașoptist, iar apoi la „Junimea”, „Convorbiri literare” și realismul din a doua parte a secolului al XIX-lea.

Printre autorii români recomandați pentru clasa a IX-a se numără Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Ioan Budai-Deleanu, Dinicu Golescu, Ion Heliade-Rădulescu, Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, Nicolae Filimon, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica, Ion Creangă, Ioan Slavici, I.L. Caragiale și Titu Maiorescu.

Programa include și autori străini recomandați pentru contextualizare, printre care Molière, Mary Shelley, Stendhal, Balzac și George Eliot.

Profesorii nu trebuie însă să predea toate operele acestor autori, ci aleg textele în limitele stabilite de programă.

De exemplu, pentru perioada pașoptistă, programa prevede revista „Dacia literară”, romantismul european și romantismul pașoptist. Elevii vor studia integral articolul-program „Introducție la Dacia literară”, o nuvelă romantică și texte precum balada, meditația sau elegia. Pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea apar „Junimea” și „Convorbiri literare”, realismul și forme precum nuvela realistă, comedia, memorialistica și textul critic.

Mihai Eminescu nu se află pe lista autorilor recomandați pentru clasa a IX-a. Parcursul literaturii continuă în clasa a X-a, unde programa ajunge la romantismul eminescian și la perioadele următoare.

Articole online, social media și inteligență artificială la orele de Română

Noua programă de Română propune și activități legate de comunicarea online. Elevii pot compara o postare sau un comentariu din social media cu un articol online, pot analiza un șir de comentarii online sau un chat de grup și pot rescrie o știre ca postare în social media. Un alt exemplu este rescrierea unui fragment de text vechi în limbaj de social media sau în limbaj jurnalistic actual.

Inteligența artificială apare, de asemenea, în activitățile propuse. Programa dă ca exemplu rescrierea, cu ajutorul unui instrument AI, a unui text arhaic în româna contemporană sau a unui text regional în româna standard.

Noua programă de Română a fost contestată în timpul elaborării

Noua programă la Limba și literatura română a fost criticată în timpul elaborării. Prima variantă a fost contestată printr-un memoriu semnat de aproape 3.300 de profesori, cercetători și alți specialiști, care au criticat, printre altele, organizarea materiei în funcție de evoluția în timp a literaturii și introducerea unor texte ale cronicarilor încă din clasa a IX-a.

Critici au existat și după publicarea celei de-a doua variante a programei. În forma finală, Ministerul Educației a făcut mai multe modificări și le-a lăsat profesorilor mai multă libertate în alegerea autorilor și a operelor studiate. Ministerul a precizat că literatura nu va fi predată doar în ordine cronologică, potrivit Edupedu.

Ce apare nou la Matematică

Și la Matematică se schimbă modul în care este gândită predarea. Noua programă pune accent pe legătura dintre matematică și situațiile concrete, pe rezolvarea de probleme, argumentarea soluțiilor și conexiunile cu alte discipline.

În clasa a IX-a sunt studiate, între altele, elemente de logică matematică, mulțimi și numere, algebră, funcții și geometrie. Programa recomandă folosirea calculatorului și a instrumentelor digitale, inclusiv pentru explorarea, reprezentarea și verificarea unor rezultate.

La Matematică-Informatică, unde matematica este studiată la un nivel mai aprofundat, elevii sunt încurajați să verifice critic rezultatele obținute cu ajutorul instrumentelor digitale și să își argumenteze propriile soluții.

Se schimbă și numărul de ore la unele materii

Elevii de la profilul Matematică-Informatică, de exemplu, vor avea câte o oră în plus, față de vechile planuri-cadru, la Matematică, Informatică și Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC), pe parcursul celor patru ani de liceu. Este valabil doar pentru elevii care intră acum în clasa a IX-a.

Elevii de la profilul Științe ale Naturii vor avea câte o oră în plus la Chimie și Biologie.

La Științe sociale, Limba și literatura română, Limba modernă 1 și disciplinele socio-umane primesc fiecare câte două ore în plus pe parcursul celor patru ani, iar la Filologie, Limba și literatura română și Limba modernă 1 au fiecare câte două ore în plus pe parcursul liceului.

„Dezvoltare personală și consiliere în carieră” înlocuiește ora de dirigenție

De asemenea, elevii care intră în clasa a IX-a vor avea, din acest an, disciplina obligatorie „Dezvoltare personală și consiliere în carieră”, în locul actualei ore de dirigenție. Materia face parte din trunchiul comun, are alocată o oră pe săptămână și va fi susținută de profesorul diriginte.

Este pentru prima dată când o programă de consiliere și orientare se aplică tuturor profilurilor și specializărilor de la liceu, a explicat Aura Stănculescu, director al Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și coordonator științific al programei, la prezentarea acesteia de către Ministerul Educației și Cercetării.

„Este prima oară când avem o programă de consiliere și orientare pentru toate specializările, profilurile de nivel liceal”, a spus Aura Stănculescu.

Până acum, disciplina „Consiliere și orientare” era obligatorie la liceu doar în filiera tehnologică. Noua programă o extinde pentru toți liceenii.

Evaluarea „va urmări progresul elevului și va include un portofoliu de învățare”, iar elevii nu vor primi note. „La disciplina aceasta nu avem notă. Avem evaluare alternativă, dar nu prin notă”, a explicat Aura Stănculescu.

Programa recomandă și colaborarea dirigintelui cu profesorul consilier școlar, care poate oferi sprijin de specialitate și exemple de activități.

Ce vor face elevii la ora de „Dezvoltare personală și consiliere în carieră”

„Programa urmărește trei direcții principale: autocunoașterea și dezvoltarea abilităților socio-emoționale, strategiile de învățare și orientarea în carieră, precum și un stil de viață sănătos și echilibrat”, spune Ministerul Educației.

Pentru clasa a IX-a, o parte importantă a activităților este legată de adaptarea la liceu: colectiv nou, profesori noi și alte cerințe față de gimnaziu.

În anii următori apar și activități legate de alegerea carierei și intrarea pe piața muncii. Printre exemplele din programă se numără realizarea unui CV sau a unui CV video, discuții cu specialiști, informarea despre piața muncii, voluntariatul, internshipurile și realizarea unui plan de afaceri.

Programa include și teme precum sănătatea mintală, inteligența artificială și etica digitală, gândirea critică, sustenabilitatea, antreprenoriatul, diversitatea și nediscriminarea.

Disciplina este prevăzută pentru toți cei patru ani de liceu și se introduce progresiv, începând din anul școlar 2026-2027, cu elevii de clasa a IX-a.

Patru programe de Astronomie pentru liceu

Pe lângă materiile obligatorii, elevii de liceu pot alege și discipline opționale, în funcție de oferta fiecărei școli. Pentru anul școlar 2026-2027 au fost aprobate și programe noi pentru astfel de discipline, iar în noile planuri-cadru apar și exemple de opționale care pot fi dezvoltate.

Printre acestea se numără Astronomia. Ministerul Educației a aprobat în iulie 2026 patru programe, câte unul pentru fiecare an de liceu. Pentru clasa a IX-a, disciplina se numește „Astronomie. Cerul mai aproape”, iar pentru ceilalți ani:

clasa a X-a – „Astronomie. Universul în mișcare”;

clasa a XI-a – „Astronomie. Stelele sub lupă”;

clasa a XII-a – „Astronomie. Universul și omul – o călătorie existențială”.

Programele se aplică începând cu anul școlar 2026-2027.

Programa pentru clasa a IX-a cuprinde, printre altele, noțiuni despre cerul observabil, constelații, Sistemul Solar și mișcarea aparentă a astrelor. Sunt prevăzute și activități de observare a cerului.

Astronomia este disciplină opțională și poate fi studiată în liceele în care a fost inclusă în oferta CDEOȘ.

Inteligență artificială și robotică

Inteligența artificială generativă și robotica apar, de asemenea, în noile planuri-cadru pentru liceu.

Pentru profilul real, specializarea Matematică-Informatică, Ministerul Educației include „Robotică/Inventică/Inteligență artificială generativă” într-o listă cu exemple de discipline opționale care pot fi incluse în oferta națională.

În aceeași listă apar, printre altele, Astronomia, Literatura science-fiction, Game development, Design și arhitectură sau Istoria și filosofia matematicii.

Ministerul precizează însă că lista are caracter orientativ și poate fi completată. Existența unei discipline în această listă nu înseamnă că ea va fi predată în toate liceele.

Cum au fost alese opționalele

Noua metodologie CDEOȘ prevede consultarea elevilor și a părinților pentru stabilirea opționalelor. Profesorii pot propune discipline, școala stabilește oferta, iar elevii aleg dintre variantele disponibile în liceul lor.

În cazul opționalelor dezvoltate de școală, profesorii elaborează programele, care trec prin procedura de avizare prevăzută de metodologie.

Un exemplu de ofertă pentru anul școlar 2026-2027 este cel al Colegiului Național „B.P. Hasdeu” din Buzău. Lista publicată de liceu cuprinde 21 de opționale, printre care „Inteligența artificială și Machine Learning”, „Educație digitală și abilități media”, „Dezbatere, oratorie și retorică”, „Astronomie și astrofizică”, „Educație pentru sănătate” și „Money Smart”, potrivit Edupedu.

Școala începe fără noile manuale tipărite pentru clasa a IX-a

Noile programe nu vor fi însoțite și de noi manuale în format tipărit. Bogdan Cristescu, directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), declara în august pentru Edupedu că noile manuale pentru clasa a IX-a nu vor fi însă disponibile în format tipărit pe 7 septembrie, în prima zi de școală.

Potrivit acestuia, „în cel mai bun caz”, manualele ar urma să fie disponibile în format digital la începutul cursurilor.

În varianta în care procedurile se desfășoară fără contestații, manualele tipărite ar putea ajunge în școli în luna octombrie. În cazul în care sunt depuse contestații, procedura se poate prelungi, potrivit directorului CNCE.