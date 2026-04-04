Cum va fi vremea de Florii. Schimbare semnificativă de la o zi la alta

Vremea se va schimba și va deveni mai caldă în acest weekend. Sâmbătă va ploua în continuare în mai multe zone ale țării, însă duminică va fi soare, iar temperaturile vor depăși 20 de grade Celsius.

Până sâmbătă la ora 18.00 mai este în vigoare o atenționare cod galben de ploi, local însemnate cantitativ, în Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea și în unele zone din Transilvania.

În unele zone, ploile vor avea caracter de averse, vor fi descărcări electrice și condiții de grindină. Cantitatea de precipitații ar putea ajunge la 40-60 l/mp, inclusiv sâmbătă, iar la munte, la peste 1.800 m altitudine, va ninge și se va depune strat de zăpadă de 10-20 de centimetri, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Cum va fi vremea de Florii

Sâmbătă la prânz, temperaturile vor fi cuprinse în toată țara între 14 și 19 grade Celsius, în timp ce pentru București sunt prognozate 16 grade Celsius, a spus pentru HotNews Iris Răducanu, meteorolog ANM. În Capitală sunt posibile averse, dar și descărcări electrice.

Duminică, însă, când ortodocșii sărbătoresc Floriile, iar catolicii și protestanții celebrează Paștele, vremea se încălzește, iar temperaturile vor ajunge la 20-21 grade Celsius.

„După episodul de sâmbătă seară, vremea se va ameliora semnificativ la capitolul precipitații, astfel că duminică vremea va fi frumoasă și se va mai încălzi, așa că temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade Celsius”, a explicat meteorologul de la ANM.

Doar în zonele de deal și de munte sunt posibile ploi scurte, duminică.

Cum vor evolua minimele dimineții în țară:

Duminică: între -4 C și +10

Luni: între 1 grad Celsius și +10 C

Minimele la București

Duminică: +6 C

Luni: între 5 și 8 grade Celsius

Prognoza ANM arată că luni la prânz va fi mai cald decât duminică, cu temperaturi între 17 și 24 de grade Celsius.