Cum va fi vremea de Înviere. Meteorologii au anunțat în ce zone va ploua / Meteo și pentru ziua de Paște

Românii care merg diseară la slujba de Înviere trebuie să se pregătească pentru o noapte destul de rece, cu temperaturi negative în unele zone și ploi. Vremea se va îndrepta însă mâine, când sunt așteptate maxime de 14-16 grade, inclusiv la București, a anunțat sâmbătă pentru HotNews meteorologul ANM Robert Manta.

„O vreme destul de rece, în special la noapte, în jumătatea de nord a țării, mai ales spre dimineață temperaturi negative, spre zero grade. În celelalte zone, în speță zona de sud, Capitală, temperaturi de 2-4 grade, deci o vreme destul de rece chiar și așa. Din fericire, nu va sufla vântul”, a anunțat meteorologul Robert Manta, pentru HotNews.

În același timp, la noapte, sunt anunțate și ploi, dar cu totul izolat: „Vorbim de precipitații foarte slabe cantitativ și doar prin zona de est a țării, zona Moldovei, la noapte”.

Vremea duminică, în ziua de Paște

Ziua de Paște aduce o vreme plăcute în mare parte din țară, însă sunt așteptate și perioade cu ploi, inclusiv la București, iar la munte va ninge.

„Mâine o zi destul de plăcută în vest și sud, până la 15-16 grade. Într-adevăr prin zonele sudice s-ar putea să mai apară în prima parte a zilei câțiva stropi de ploaie. Dar per total, o vreme plăcută, dar dimineață va fi rece, cu valori apropiate de zero grade în jumătatea de nord de țării. Ploi sunt anunțate în zona de est, în special în zona Moldovei, iar mâine în sud și sud-est, în jur de orele prânzului s-ar putea să mai apară câțiva stropi de ploaie, iar la munte câteva ninsori ușoare”, aprecizat Robert Manta.

„La București, la noapte nu plouă, dar mâine în jurul prâzului s-ar putea să apară nori și câțiva stropi de ploaie, dar maxima se duce spre 14 grade și în București”, a precizat meteorologul.

„O vreme mai rece decât ar trebui să fie”

Întrebat dacă este normal să avem minime ce coboară la 0 grade noaptea, în condițiile în care suntem aproape de mijlocul lui aprilie, meteorologul a admis că vremea este mai rece decât normalul perioadei din calendar.

„E o vreme mai rece decât ar trebui să fie. Chiar cu 5 – 7 grade. Dar nu e anormal să mai avem episoade reci, până spre final de aprilie sunt posibile conform climatologiei din România episoade reci și au fost chiar și viscole în a doua parte a lui aprilie.

Deci nu e o răcire anormală, nici prea severă, însă într-adevăr diminețile ne aduc brumă în această perioadă, chiar și mâine noapte și poimâine, în special în zona de centru”, a conchis Robert Manta.