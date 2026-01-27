Cum va fi vremea în februarie. ANM anunță temperaturi neobișnuite după gerul intens din ianuarie

Vremea se va încălzi, iar temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice perioadei din calendar, până în 23 februarie, în toată ţara. În același timp, sunt așteptate precipitații abundente, anunţă marţi meteorologii, care au emis prognoza meteo pe patru săptămâni.

Săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane şi sud-estice.

„Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în zona Carpaţilor Meridionali”, potrivit ANM. Cu alte cuvinte, sunt așteptate precipitații peste nivelul obișnuit.

Săptămâna 2 – 9 februarie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunlor.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 9 – 12 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în regiunile vestice şi sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 16 – 23 februarie

Temperaturi uşor peste cele specifice sunt prognozate și în această săptămână în majoritatea regiunilor. Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor avea o tendinţă uşor excedentară în toate regiunile.