Cum va fi vremea în iunie. ANM anunță diferențe de la o săptămână la alta

Prima luna de vară aduce alternanțe între perioade mai răcoroase și episoade cu temperaturi peste normal. Săptămâna aceasta începe cu ploi abundente în toată țara, mai ales la munte, potrivit estimărilor ANM pentru intervalul 1 – 29 iunie.

Săptămâna 1-8 iunie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, posibil uşor mai scăzute în extremitatea estică a ţării. În schimb, cantităţile de precipitaţii vor depăşi normele climatologice la nivelul întregii țări, mai ales în zonele montane.

Săptămâna 8-15 iunie

Temperaturile medii vor fi uşor sub cele normale în regiunile sudice, estice şi sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cu excepția regiunilor vestice și nord-vestice, unde regimul pluviometric va fi deficitar, cantitățile de precipitații vor fi excedentare.

Săptămâna 15-22 iunie

Meteorologii estimează temperaturi apropiate de normalul perioadei, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nord-vestice.

Precipitaţiile vor fi local peste normal în regiunile sud-estice, deficitare în zonele intracarpatice şi apropiate de mediile climatologice în rest.

Săptămâna 22-29 iunie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice, mai ales în vestul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.