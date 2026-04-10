Cum va fi vremea în noaptea de Înviere și de Paște. Meteorologii au actualizat prognoza: „Avem o parte bună”

Vremea se menține rece astăzi, în Vinerea Mare, însă de mâine, 11 aprilie, se va încălzi ușor în toată țara, iar temperaturile vor ajunge să depășească 15 grade în unele zone, a anunțat meteorologul Alina Șerban. Aceasta a precizat și la ce să se aștepte românii care merg la slujba de Înviere.

Astăzi, temperaturile maxime vor fi de 13-14 grade, cele mai scăzute în jumătatea de nord a Moldovei, în estul Transilvaniei și mai ridicate în regiunile vestice, a anunțat vineri meteorologul ANM Alina Șerban, la Antena3.

„La noapte, la fel ca în noaptea precedentă, vom avea temperaturi negative în nordul și centrul teritoriului, astfel încât se va mai produce brumă. Temperaturi ușor pozitive în partea de sud, însă de mâine temperaturile vor crește ușor și treptat, astfel încât maximele se vor situa de la 10 – 12 grade, la 14- 15 grade, cele mai ridicate în partea de vest, sud-vest a teritoriului”, a anunțat Alina Șerban.

De asemenea, de duminică, temperaturile vor continua să crească ușor, când „vom avea maxime tot de la 10-12 grade, până la 15-16 grade. De altfel este de așteptat ca duminică temperaturile să crească, mai degrabă în partea de vest, sud-vest a teritoriului”, a precizat aceasta.

Unde se anunță ploi

Ploi sunt așteptate vineri în sudul și estul țării, sâmbătă, mai degrabă după-amiază și seara, tot în partea de sud și de est a țării, iar duminică în jumătatea estică. În zonele deluroase și montane, vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, a adăugat Alina Șerban.

„Partea bună ar fi că vântul nu va mai pune probleme. Acesta va prezenta intensificări doar ușoare și cu totul izolat, în mod deosebit în extremitatea de sud-vest a teritoriului și în zonele montane înalte.

În Capitală, vremea este schimbătoare: „avem perioade cu soare, dar și cu nori mai ales după-amiază și seara, când foarte probabil va mai ploua cantitativ. Temperaturile maxime vor fi de 12 până la 14 grade, atât astăzi cât și zilele următoare. Vântul nu va prezenta intesificări, iar minimele se vor situa între 1 și cel mult 4 grade”, a mai spus Alina Șerban.

„În noaptea de Învinere, temperaturile vor mai crește ușor, nu vor mai fi la fel de scăzute ca noaptea care urmează, vor mai fi temperaturi negative tot în nordul și centrul teritoriului. Însă dacă la noapte ne așteptăm să scadă până spre -7…-8 grade sâmbătă spre duminică vor fi de -2 …. – 3 grade și cu totul izolat”, a spus Alina Șerban.