Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM anunță temperaturi neobișnuit de calde

Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei din calendar în cea mai mare parte a ţării, în următoarea perioadă, inclusiv la începutul lunii septembrie.

Pentru săptămâna 11-18 august, ANM anunță că temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest se vor situa peste cele normale, mai ales în vestul teritoriului.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane”, potrivit ANM. Cu alte cuvinte, ploi vor fi puține sau deloc în această săptămână.

De asemenea, în săptămâna 18-25 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile vestice şi sud-vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest vor fi deficitare, mai ales în vestul şi nord-vestul teritoriului.

Vremea la începutul lunii septembrie

În săptămâna 25 august-1 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest vor fi mai ridicate, mai ales în sud-vest.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Prima săptămâna din septembrie (1-8), va aduce mediile valorilor termice uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.