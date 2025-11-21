Cum va fi vremea până la Crăciun. ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Sfârșitul lunii noiembrie și prima săptămână din decembrie vor aduce temperaturi calde, peste cele obişnuite perioadei din calendar, anunță meteorologii, care au emis prognoza meteo pentru intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie.

Potrivit ANM, în perioada 24 noiembrie – 1 decembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă uşor mai accentuată în extremitatea de sud-est a ţării.

Precipitații însemnate vor fi regiunile vestice şi sud-vestice, iar în rest va fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

De asemenea, în săptămâna 1 – 8 decembrie, temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în extremitatea de sud a ţării, iar în rest vor avea o tendinţă spre deficit, mai ales în vest şi nord-vest.

Ulterior, în săptămâna 8 – 15 decembrie, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

La fel, în săptămâna 15 – 22 decembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.