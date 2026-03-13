Cum va fi vremea până pe 13 aprilie. Primele estimări de la ANM pentru Paște

Vreme de primăvară. Foto: Eleventh Hour Photography / Alamy / Profimedia

Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei din calendar urrmătoarele două săptămâni, apoi temperaturile vor fi în general apropiate de cele normale, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 16 martie – 13 aprilie.

Săptămâna 16 – 23 martie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, precum și la munte, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări”, potrivit ANM. Cu alte cuvinte, nu sunt așteptate ploi.

Săptămâna 23 – 30 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face regiunile sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordvestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 30 martie – 6 aprilie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 6 – 13 aprilie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.