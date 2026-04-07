Cum va fi vremea până pe 4 mai. ANM anunță temperaturi diferite de cele normale

Temperaturile vor fi mai reci decât cele specifice sezonului până spre finalul lunii aprilie, urmând apoi să fie mai ridicate decât este normal perioadei din calendar, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 6 aprilie – 4 mai.

Săptămâna 6 – 13 aprilie

Temperaturile e vor situa sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în zonele montane și în extremitatea de nord-est.

În ceea ce privește ploile, „regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval”, potrivit ANM.

Săptămâna 13 – 20 aprilie

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în regiunile sudice, precum și la munte, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 20 – 27 aprilie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27 aprilie – 4 mai

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în regiunile nordice, nord-estice și centrale, iar în rest vor în general apropiate de cele normale.