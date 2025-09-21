Cum va fi vremea săptămâna viitoare. Data la care se instalează frigul și vin ploile

Vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a țării, însă spre sfârșitul săptămânii se va răci semnificativ, iar probabilitatea de ploaie va fi ridicată, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) valabile până la 28 septembrie 2025.

Astfel, în intervalul 22 septembrie, ora 9:00 – 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai mult senin la nivelul întregii țări, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte (viteze de peste 70 – 80 km/h), în Banat unde rafalele vor atinge 55 – 65 km/h cu precădere în sudul regiunii și temporar, cu viteze mai mici, în Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, iar cele minime între 7 și 15 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, spre 1 grad, dar și mai ridicate, până la 19 grade, în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, se va semnala ceață, pe alocuri în regiunile extracarpatice, în depresiuni și izolat în rest, iar la finalul intervalului, în depresiunile Carpaților Orientali vor fi condiții de brumă.

În București, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26 – 28 de grade, iar cea minimă de 11 – 13 grade Celsius. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

În perioada 23 septembrie, ora 9:00 – 24 septembrie, ora 9:00, vremea se va menține predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în ultima decadă a lunii septembrie în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări noaptea în vestul și în nordul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Dobrogei și 32 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei. Minimele termice vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade în zona deluroasă a Crișanei. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață, în special în est, în sud-est, pe văi și în depresiuni.

În Capitală, vremea va fi în continuare predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 – 28 de grade, iar cea minimă de 11 – 14 grade Celsius. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

În intervalul 24 septembrie, ora 9:00 – 25 septembrie, ora 9:00, valorile termice vor scădea în nord-vestul și estul țării, unde se vor apropia de cele specifice datei, dar în rest se vor menține peste acestea. Cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice în Moldova, Banat, Crișana, la munte și izolat în Transilvania. Vântul va sufla slab și moderat, ziua cu ușoare intensificări în nord-est, iar noaptea se va intensifica în sud, în sud-est și pe suprafețe mici în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Banatului și vestul Olteniei. Minimele termice se vor încadra între 4 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse va fi ceață.

În București, vremea se va menține frumoasă și caldă. Cerul va fi senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 26 – 28 de grade, iar cea minimă de 11 – 14 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață.

Potrivit ANM, în intervalul 25 septembrie, ora 9:00 – 28 septembrie, ora 9:00, vremea se va răci semnificativ. La munte și în jumătatea de vest a țării temporar va ploua.

Și în Capitală vremea se va răci semnificativ în intervalul menționat. Probabilitatea de ploaie va crește la finalul perioadei. (Agerpres)