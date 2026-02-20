Cum va marca BOR împlinirea a patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina

În toate unitățile de cult ale Patriarhiei Române vor avea loc rugăciuni speciale pentru pace, duminică, în contextul împlinirii a patru ani de război în Ucraina, conform anunțului făcut vineri de Basilica.

Agenția de știri a Patriarhiei Române a anunțat că preoții ortodocși români din țară și din diaspora se vor ruga în toate bisericile de mir, în paraclisele și bisericile mănăstirilor și în toate capelele și bisericile spitalelor și centrelor sociale – pentru încetarea învrăjbirii, pentru schimbarea inimilor înclinate spre război și pentru ajutorarea și mângâierea răniților, refugiaților și a tuturor celor afectați de flagelul războiului.

Va fi rostită Rugăciunea pentru pace aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), iar la ecteniile din cadrul Sfintei Liturghii vor fi adăugate cereri speciale pentru pace, a mai precizat Basilica.

„Cel ce ai spus: Fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!, învață-ne să căutăm dobândirea păcii inimii și a păcii între oameni și între popoare, deoarece în inima în care se află pacea, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni.

Pentru aceasta, cu smerenie ne rugăm Ție, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea de oameni a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”, este ultima parte a Rugăciunii pentru pace.

Cel mai mare conflict din Europa după Al Doilea Război Mondial

Marți, 24 februarie, se vor împlini patru ani de când forțele Moscovei au invadat Ucraina pe scară largă. Potrivit Reuters, Rusia controlează în prezent aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, inclusiv Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014.

Cu ostilitățile intrând în al cincilea an, acest conflict a durat deja mai mult decât întreaga luptă dintre Germania Nazistă și Uniunea Sovietică din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, a scris think-tank-ul american Atlantic Council într-o analiză a celui mai mare război care a izbucnit în Europa după conflagrația din secolul trecut.

Recent, ministrul ucrainean al afacerilor externe a declarat pentru Reuters că doar președintele american Donald Trump poate aduce un acord de pace între Kiev și Moscova.

„Doar Trump poate opri războiul”, a afirmat Andrii Sybiha, care a spus că președintele Ucrainei și omologul său rus trebuie să se întâlnească pentru a aborda cele mai dificile aspecte ale negocierilor.