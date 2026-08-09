Cum vede Daniel Funeriu viitoarea soluție de guvernare și ce spune despre Nicușor Dan: „Matematicienii au luxul ăsta”

Fostul ministru al educației Daniel Funeriu consideră că „e foarte greu de găsit o soluție” pentru formarea unui nou Guvern în actuala aritmetică parlamentară și că inclusiv alegerile anticipate pot reprezenta o alternativă, în condițiile în care „foarte mulți români au impresia că au fost deposedați de vot” prin decizia autorităților de a anula alegerile prezidențiale din 2024.

Viitoarea soluție de guvernare trebuie să fie tot „una politică, nu una tehnică”, a declarat fostul ministru, în ediția difuzată duminică a emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

„În aritmetica parlamentară, nu e un lucru ușor (de găsit o formulă de guvernare, n.r.). Din punctul meu de vedere, soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea, mai ales într-o situație ca cea de acum. E foarte greu de găsit o soluție, dar trebuie responsabilități din partea tuturor”, a declarat Daniel Funeriu.

Întrebat de jurnalistul Claudiu Pândaru dacă și alegerile anticipate pot fi o soluție, el a răspuns: „Da, de ce nu?”

„Oricum, aici, referitor la alegerile anticipate, e de spus un lucru foarte important. Foarte mulți români au impresia că au fost deposedați de vot, prin ce s-a întâmplat la sfârșitul lui 2024, și atunci, da. Anticipatele sunt o soluție perfect constituțională, întoarcerea la popor… Nu văd de ce nu”, a continuat Daniel Funeriu.

Ce a spus despre Nicușor Dan

Daniel Funeriu, fost olimpic internațional la chimie, a fost întrebat de jurnalistul Florin Negruțiu dacă înțelege calculele președintelui Nicușor Dan, fost olimpic internațional la matematică, și dacă „funcționează mintea olimpicului într-un mod diferit de mintea noastră”.

„Știți, chimiștii, pe lângă teorie, au și parte practică, deci noi trebuie și să punem în practică ceea ce gândim, iar rezultatele a ceea ce gândim se văd concret. Matematicienii au luxul ăsta, să poată să rămână în abstract, deci cam ăsta ar fi răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră”, a răspuns Funeriu, fost contracandidat al lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025.

Pe de altă parte, el este de părere că România a „pierdut foarte, foarte mult timp”.

„Banii se pot recupera, timpul, nu, și vedem asta inclusiv în Educație, pentru că acei copii, copii care au început clasa pregătitoare când domnul președinte Iohannis și-a preluat mandatul, cu «România Educată», astăzi dau BAC-ul, iar pentru ei nu s-a schimbat nimic. Aici cred că este principalul lucru pe care oamenii îl simt și cred că asta îi stresează mai mult decât banii, timpul pierdut. Noi am pierdut foarte, foarte mult timp. Timpul nu se întoarce”, a mai spus fostul ministru Daniel Funeriu.