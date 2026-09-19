Cum vede Traian Băsescu liderii PNL, PSD și AUR: De la argumentul testelor PISA în cazul lui Simion, la criticile aduse lui Bolojan și Grindeanu

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat o serie de critici la adresa liderilor din PNL, PSD și AUR.

În cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, Traian Băsescu a vorbit despre Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și George Simion.

Despre liderul PNL Ilie Bolojan, Traian Băsescu a afirmat că este „total nepregătit pentru funcția de prim-ministru”. El a vorbit despre o vizită pe teren în care Bolojan făcea comparații pe baza unor flori stradale.

„Asta-i lumea lui. Atât poți să-i ceri lui Bolojan. Să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei? Este mult. El, dacă a văzut panseluțe ca la Oradea, a spus: «Este ca la Oradea aici». Deci acesta este termenul lui de comparație: Oradea”, a afirmat Băsescu.

„Numai că, la Oradea, dacă pui o taxă pe parcare, este una: afectezi un om. Aici, dacă pui o taxă pe venituri, afectezi economia întreagă. El aceasta nu realizează încă. Deci cred că Bolojan este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru”, a continuat fostul șef de stat.

Traian Băsescu l-a numit pe liderul PSD Sorin Grindeanu „un demagog ieftin” și a amintit de decizia acestuia de a dărâma Guvernul fără să aibă soluții pentru un nou Executiv.

„Nu poți să fii atât de mic ca om politic încât să inițiezi, să susții și să realizezi căderea unui guvern, iar, după ce se realizează acest obiectiv, să nu ai soluția pe care o pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul la moțiune”, a spus Băsescu.

Referitor la liderul AUR George Simion, fostul președinte a spus că liderul AUR este „un politician de succes, dar fără valoare”.

„Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dă și explicația pentru succesul unui politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes, fără să aibă valoare”, a mai spus Băsescu.