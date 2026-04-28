Cum vor fi protejați câinii și pisicile împotriva abuzurilor. Legarea de un obiect, interzisă prin lege în UE

Eurodeputații au dat, marți, undă verde finală primelor standarde ale UE pentru reproducția, adăpostirea, trasabilitatea, importul și manipularea pisicilor și câinilor.

Parlamentul European a adoptat un proiect de lege care urmărește să oprească practicile abuzive, să reducă actele de cruzime și să protejeze sănătatea pisicilor și a câinilor, potrivit unui comunicat al legislativului comunitar.

Proiectul a fost adoptat cu 558 de voturi „pentru”, 35 „împotrivă” și 52 de abțineri.

Noul regulament, deja convenit cu Consiliul, introduce obligația ca toți câinii și pisicile deținute în UE, inclusiv cei aflați în proprietate privată, să poată fi identificați cu microcipuri și înregistrați în baze de date naționale interoperabile, notează Agerpres.

Vânzătorii, crescătorii și adăposturile vor avea la dispoziție patru ani de la intrarea în vigoare a legislației pentru a se pregăti în acest sens. Pentru proprietarii de animale de companie care nu vând animale, obligația va intra în vigoare după 10 ani pentru câini și după 15 ani pentru pisici.

Reproducția între părinți și pui, bunici și nepoți, precum și între frați și frați vitregi, va fi interzisă. Reproducția câinilor sau a pisicilor pentru a le conferi trăsături exagerate sau excesive care conduc la riscuri semnificative pentru sănătate va fi, de asemenea, interzisă.

Noile măsuri includ interzicerea mutilării câinilor și pisicilor pentru spectacole, expoziții sau concursuri.

Legarea unui câine sau a unei pisici de un obiect, cu excepția cazului în care este necesară pentru tratament medical, precum și utilizarea zgărzilor de forță pentru dresaj și a zgărzilor strangulante fără mecanisme de siguranță încorporate, vor fi, de asemenea, interzise, menționează textul legii.

Pentru a elimina lacunele care permit câinilor și pisicilor să intre în UE ca animale de companie necomerciale numai pentru a fi vândute ulterior, noua legislație acoperă nu numai importurile în scopuri comerciale, ci și circulația necomercială a animalelor.

Câinii și pisicile importate din țări din afara UE pentru vânzare vor trebui să fie microcipate înainte de a intra în UE și apoi înregistrate într-o bază de date națională.

Proprietarii de animale de companie care intră în UE vor fi obligați să își înregistreze în prealabil animalul microcipat într-o bază de date cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de sosire, cu excepția cazului în care animalul este deja înregistrat într-o bază de date a unei țări din UE.

„Astăzi am făcut un pas important în direcția îmbunătățirii comerțului cu câini și pisici din Uniunea Europeană. Mesajul nostru este clar: un animal de companie este un membru al familiei, nu un obiect sau o jucărie. În sfârșit, avem norme mai stricte privind reproducția și trasabilitatea, care ne vor ajuta să luptăm împotriva celor care văd animalele ca pe un mijloc de a obține un profit rapid”, a declarat Veronika Vrecionova, din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), raportoare și șefa Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Legislația trebuie acum să fie adoptată de Consiliu înainte de a putea intra în vigoare.

Aproximativ 44% dintre cetățenii UE au un animal de companie, iar 74 % consideră că bunăstarea lor ar trebui să fie mai bine protejată.

Comerțul cu câini și pisici a crescut considerabil în ultimii ani și se ridică la 1,3 miliarde de euro pe an. Potrivit Comisiei, aproximativ 60% dintre proprietari își cumpără câinii sau pisicile online.