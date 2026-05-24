Cum vor fi selectate pentru finalizare proiectele locale finanțate prin PNRR. Termen dat primarilor de premierul Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan, împreună cu vicepremierul Cătălin Predoiu și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, a avut o videconferință cu prefecții în care s-a dat termen primarilor să prezinte date legate de implementarea proiectelor pe care le derulează cu fonduri din PNRR, date în funcție de care vor fi selectate proiectele care vor rămâne pe componenta de grant a Planului.

În procesul de selecție vor intra 5.300 de contracte din PNRR care sunt derulate de către administrațiile locale.

„Premierul Bolojan a cerut prefecților să se mobilizeze cât mai urgent și să se implice pentru derularea în bune condiții a proiectelor aflate în implementare la nivelul autorităților locale, în special în domeniile dezvoltării, mediului și educației, finanțate din componenta de grant, astfel încât acestea să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, iar România să nu piardă fondurile alocate”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Ce vrea Guvernul să afle de la primari

Pentru proiectele care nu vor putea fi finalizate la timp, va fi luată în calcul varianta transferului lor pe componenta de împrumut a PNRR.

„În urma discuțiilor s-a stabilit ca primăriile să transmită informații complete și verificabile privind gradul de execuție al proiectelor, data începerii lucrărilor, termenele estimate de finalizare, sumele decontate, graficele asumate de constructori și imagini din teren”, precizează sursa citată.

Termenul de transmitere a acestor date este de 26 mai, ora 15.00, sub forma unui formular standardizat.

Un alt subiect discutat a fost urgentarea verificării cererilor de plată, pentru ca proiectele eligibile și aflate într-un stadiu avansat să poată fi decontate în timp util.

„Dialogul cu reprezentanții prefecturilor a avut loc în contextul în care se află încă în negociere cu Comisia Europeană unele componente din PNRR, inclusiv ajustarea unor obiective la un nivel realist de îndeplinire”, se mai spune în comunicat.

Primul-ministru Ilie Bolojan s-a întâlnit, sâmbătă, cu primarii din județul Iași, ocazie cu care a spus că se face analiza proiectelor PNRR care vor rămâne pe componenta de grant, de bani nerambursabili.

„Cele care se pot termina până la sfârşitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo şi nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferenţa să fie acoperită din bugetul naţional sau din bugetul local, în aşa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele şi să nu avem pierderi pentru ţara noastră”, a explicat premierul interimar.