Premierul Bolojan spune cum pierdem din nou bani din PNRR – referire la trenuri

Premierul Ilie Bolojan a afirmat sâmbătă, la Iaşi, că în aceste zile are loc analiza proiectelor PNRR astfel încât cele care se pot încheia până la sfârşitul lunii august să rămână pe componenta de grant. El a precizat că dacă vor fi proiecte rămase pe grant, dar care nu se vor finaliza până la sfârşitul lunii august, atunci România va pierde suma aferentă întregului proiect, informează News.ro.

Primul-ministru Ilie Bolojan s-a întâlnit, sâmbătă, cu primarii din județul Iași, ocazie cu care a spus că se face analiza proiectelor PNRR care vor rămâne pe componenta de grant, de bani nerambursabili.

„Cele care se pot termina până la sfârşitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo şi nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferenţa să fie acoperită din bugetul naţional sau din bugetul local, în aşa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele şi să nu avem pierderi pentru ţara noastră”, a explicat premierul interimar.

Negocieri cu UE pe jalonul privind viteza trenurilor

Bolojan a spus că în această perioadă se duc negocieri cu oficialii de la Bruxelles în cazul unor jaloane care nu mai pot fi realizate, el menționându-l pe cel legat de creșterea vitezei de circulație a trenurilor

„Ne-am angajat să creştem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate, nu reuşim acest lucru sau pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de cale ferată sau pentru că nu am schimbat locomotivele şi deci nu putem îndeplini un astfel de jalon. Şi este o miză importantă pentru noi ca, explicând Comisiei aceste situaţii obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard în aşa fel încât să ne putem face absorbţia de bani”, a exemplificat Ilie Bolojan.

Discuții cu primarii

În momentul de față, în România se derulează 15.000 de proiecte cu finanțare prin PNRR, motiv pentru care va trebui discutat cu administrațiile locale care dintre ele au șanse mari de realizare integrală până la finele lunii august.

„Acest subiect interesează toate administraţiile publice din România, urmând ca mâine (duminică – n.red.) să avem o şedinţă cu toţi prefecţii din ţară, iar luni dimineaţa cu toate primăriile din România”, a anunțat șeful Guvernului.

Pe lângă negocierile dintre echipele tehnice ale guvernului român și Comisiei Europene și discuțiile cu primarii, atingerea țintelor din PNRR mai depinde de adoptarea mai multor legi, printre care și proiectul Legii salarizării, a căror adoptare va aduce României 7,5 miliarde de euro.

„Sunt nouă legi foarte importante de care depinde tragerea a peste 7,5 miliarde de euro, în aşa fel încât sper într-o decizie raţională a partidelor politice, în susţinerea acestor proiecte, în aşa fel încât la sfârşitul lunii iunie să putem să le avem adoptate şi România, în iulie-august, să poată să facă tragerile din aceste fonduri”, a mai declarat Ilie Bolojan.