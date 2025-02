Cum vor Finanțele să asigure continuitatea serviciilor IT împotriva unor atacuri cibernetice? Licitație de peste 5 milioane de euro într-un centru de date din Brașov

Sistemul IT al Ministerului Finanțelor este cel mai mare furnizor de date pentru instituțiile publice și instituțiile financiare din țară și din străinătate, iar pentru a preîntâmpina atacuri cibernetice care ar putea afecta funcționarea acestuia, Ministerul vrea să cumpere și să instaleze în centrul secundar de date din Brașov o soluție IT care să asigure continuitatea sistemelor IT din București.

Informațiile apar în caietul de sarcini al unei licitații lansate miercuri, 26 februarie, de către Ministerul de Finanțe, contract cu o valoare estimată fără TVA de peste 28,05 milioane de lei (echivalentul a peste 5,6 milioane de euro), fonduri bugetare.

Cât de important este sistemul IT al Finanțelor și ce riscuri sunt în cazul unor atacuri cibernetice

Sistemul Informatic al Ministerului Finanțelor (MF) este unic în România atât din punct de vedere al complexității și specificității aplicațiilor, cât și al numărului de entități ale administrației publice și entități private deservite, precum și al întinderii teritoriale.

Numărul de aplicații informatice, volumul de date, numărul de entități deservite și numărul de utilizatori interni și externi crește permanent, crescând implicit și volumul de muncă depusă, precum și necesarul de resurse pentru dezvoltarea și administrarea sistemului informatic, se menționează în caietul de sarcini.

În prezent, Sistemul IT al Ministerului Finanțelor este cel mai mare furnizor de date din România pentru instituțiile publice și instituțiile financiare din România și din străinătate, asigurând servicii precum:

portal internet https://www.anaf.ro;

portal internet http://www.mfinante.gov.ro

portal intranet https://www.fiscnet.ro;

portal extra nethttps://extranet.fiscnet.ro;

sistemul ARB https://extranet.fiscnet.ro/anaf/extranet/ARB;

sistemul PATRIMVEN: https://epatrim.fiscnet.ro;

sistemul IFN: https://financiar.anaf.ro;

sistemul FOREXEBUG: https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/extranet/Aplicatii;

sistemul DEDOC, de depunere declarații https://www.e-guvernare.ro;

declarație unică https://declunica.anaf.ro

În cazul serviciilor Spațiul Privat Virtual – SPV din cadrul portalului internet, a serviciilor din cadrul platformelor FOREXEBUG, ARB, PATRIMVEN, DEDOC etc. soluția de securitate actuală realizează suplimentar și autentificarea și preluarea sesiunilor active ale utilizatorilor.

„Din aceste motive, este necesar să fie asigurate continuitatea funcționării, securitatea, integritatea și disponibilitatea datelor/informațiilor, ce fac obiectul tranzacțiilor economice.

În acest sens este necesar ca infrastructura de securitate IT să fie în permanență actualizată în funcție de necesitățile de trafic, pentru a preîntâmpina atacuri cibernetice care ar putea afecta funcționarea în parametri optimi a Sistemului Informatic al Ministerului Finanțelor”, mai subliniază Ministerul.

Drept urmare, pentru a implementa mecanisme de redundanță inclusiv de tip Disaster Recovery la nivelul aplicațiilor și serviciilor web, Ministerul de Finanțe vrea să implementeze în centrul de date secundar din Brașov o soluție IT care să asigure redundanța/continuitatea sistemelor instalate în centrul principal de date din București.

Pentru acest lucru e nevoie ca Centrul Secundar de Date să dispună de o platformă de protecție a serviciilor și aplicațiilor web echivalentă celei existente la nivelul Centrului Principal de Date, precum și o infrastructură IT care să permită instalarea aplicațiilor web construite pe model Cloud Native (containere) compatibilă cu sistemele existente în Centrul Principal de Date.

Acest lucru va permite ca orice aplicație/serviciu web să poată fi automat instalat în mod redundant prin configurarea lui o singură dată și activarea lui atât în CPD cât și în CSD”, se mai arată în document.

Firmele interesate trebuie să fi implementat sisteme IT similare în valoare de minim 10 milioane de lei

În privința condițiilor de participare la licitație, Ministerul cere ca „ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) trebuie să facă dovada produselor similare furnizate în ultimii 3 ani, calculați de la data-limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare, din care să rezulte că acesta a livrat produse similare celor care fac obiectul procedurii de atribuire la nivelul a unul sau mai multe contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, în valoare cumulată de minim 10 milioane de lei (fără TVA)”.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 31 martie 2025.