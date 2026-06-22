Cum votează Becali la învestirea Guvernului Veștea și întrebările despre George Simion care l-au făcut să râdă: „Nu ține ăla cont de nimic”

„Ce propune președintele, aia votez”, a declarat deputatul independent George Becali, ales pe listele AUR la alegerile din decembrie 2024. Totuși, parlamentarul le-a spus reporterilor că, dacă ar fi ținut de el, l-ar fi desemnat candidat la funcția de premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru că social-democrații au provocat demiterea Guvernului Bolojan.

Becali a subliniat efectele negative pe care le are criza politică în economie, spunând că inclusiv afacerile sale „sunt blocate”.

„Ce fac politicienii în țara asta e deranjant și chiar e de plâns (…). Problema e că țara e blocată. Dacă imobiliarele nu merg, sunt blocate, înseamnă că țara e blocată. N-avem Guvern (…). Orice guvern deblochează țara (…). Avem nevoie de Guvern. Voi nu înțelegeți, că nu sunteți în economie, și nu vă dați seama ce înseamnă să nu ai Guvern. Asta nu înțelegeți voi. Probabil ei mai înțeleg, ăștia care sunt pe aici (parlamentarii, n.r.), dar nu îi interesează”, a declarat George Becali, luni seară, pe holurile Parlamentului.

Întrebările care l-au făcut să râdă

Când a fost întrebat ce l-ar sfătui pe liderul AUR, partid ale cărui voturi sunt considerate în acest moment decisive pentru șansele Guvernului Veștea de a fi învestit, George Becali a început să râdă: „Ce sfaturi să îi dai lu` ăla, că nu ține ăla cont de nimic”.

Becali a izbucnit în râs și atunci când a fost întrebat dacă George Simion ar fi potrivit pentru funcția de premier.

„Eu, de exemplu, dacă eram, spuneam, băi, cine ești? Președintele PSD, Grindeanu. Ia treci tu! Tu l-ai dat jos, asumă-ți”, a mai declarat deputatul independent.