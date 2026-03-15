Cum vrea Bolojan să stimuleze performanța șefilor companiilor de stat. „Au multe drepturi și foarte puține obligații”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul nu va mai acorda subvenții sau alte finanțări pentru companiile de stat decât în condițiile în care managerii acestora vor lua măsuri de reformă și creștere a performanței. Totodată, Bolojan a anunțat în ce formă va mai fi permis cumulul pensiei cu salariul.

În condițiile în care contractele de management la companiile de stat nu permit în multe ocazii concedierea managerilor în funcție de performanțele lor anterioare, Guvernul vrea să impună un mecanism prin care finanțările sau subvențiile pentru aceste companii să fie acordată doar în baza asumării unor angajamente clare de către manageri.

„Orice derogare, orice subvenție care se dă unei companii de stat să fie condiționată de îmbunătățirea indicatorilor de performanță. Marea greșeală făcută în anii anteriori este că am numit oameni la companiile de stat pe baza unor contracte care nu au indicatori de performanță. Pentru unii, asta a fost văzută ca o recompensă, nu ca o provocare. Nu vreau să dau cu noroi în toată lumea, dar datorită acestor contracte, au multe drepturi și foarte puține obligații”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi24.

La orice fel de finanțare cer să fie dublată de o reformă, de o îmbunătățire a performanței Ilie Bolojan, premierul României

Șeful Guvernului spune că intervenția asupra salariilor managerilor nu este suficientă, fiind nevoie de performanțe, ci de restructurări. „Încercăm să punem presiune pe tot acest sistem”, a mai spus Bolojan.

Totodată, premierul a anunțat că va fi trimis în curând la Parlament proiectul de lege prin care să limiteze cumulul pensiei cu salariul, însă numai în cazul celor care beneficiază de pensii speciale.

„Săptămâna viitoare ar trebui să intre proiectul de lege în guvern în varianta în care cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunță la 85% din pensie. Pensie specială, la pensia contributivă nu este niciun fel de problemă. Avem cel puțin 15.000 de angajați în aceată situație. Este anormal să ții un om afară care nu are sursă de venit și să păstrezi un om care s-a pensionat la 50-52 de ani”, a explicat Ilie Bolojan.