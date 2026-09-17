Cum vrea Comisia Europeană să verifice vârsta copiilor online. „Fără rețele sociale sub 13 ani. Fără cont personal sub 15 ani”

Comisia Europeană propune ca minorii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani să nu își poată crea un cont personal. Între 13 și 15 ani, copiii ar putea avea doar conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții și timp de utilizare limitate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Măsurile fac parte din EU Kids Act, o propunere legislativă prezentată de Comisie, care nu este încă în vigoare.

Comisia Europeană a prezentat joi, 17 septembrie, EU Kids Act, o propunere legislativă cu reguli comune în UE pentru accesul copiilor la rețelele sociale și la alte servicii online.

Regulile propuse sunt diferite în funcție de vârsta copilului. Sub 13 ani, copiii nu ar putea avea conturi pe rețelele sociale. Între 13 și 15 ani, ar putea avea doar așa-numitele „mini-conturi”, create și supravegheate de părinți. Acestea ar avea mai puține funcții, potrivite vârstei copilului, iar timpul petrecut online ar fi limitat.

Totuși, copiii sub 13 ani ar putea folosi anumite platforme video pentru copii prin contul părintelui. Controlul parental ar fi activat automat, iar accesul ar fi limitat la o oră pe zi, potrivit unui document obținut de HotNews de la o sursă din Comisia Europeană.

De la 15 ani, adolescenții și-ar putea crea singuri un cont. Protecția specială ar continua însă până la 18 ani: platformele ar trebui să aibă setări de siguranță mai stricte pentru minori și să nu folosească funcții care îi împing să petreacă tot mai mult timp online.

Proiectul urmează să treacă prin procesul legislativ al UE și poate fi modificat înainte de adoptarea formei finale. Noile reguli se vor aplica doar după ce proiectul va fi adoptat și va intra în vigoare.

Vârsta copiilor ar trebui verificată, nu doar declarată

O altă schimbare importantă este modul în care platformele ar afla vârsta utilizatorului.

În prezent, pe multe platforme este suficient ca utilizatorul să introducă o dată de naștere. Comisia propune ca, atunci când cineva își face singur un cont pe o rețea socială sau pe o platformă video, vârsta să fie verificată, nu doar declarată.

Verificarea ar trebui făcută astfel încât platforma să afle doar dacă persoana are sau nu vârsta necesară pentru acces, fără să primească alte date personale de care nu are nevoie.

„Platforma află un singur lucru: dacă ai vârsta necesară pentru a primi acces sau nu”, a explicat Ursula von der Leyen la prezentarea EU Kids Act.

Potrivit documentului obținut de HotNews, fiecare stat membru ar trebui să pună la dispoziție cel puțin o metodă de verificare a vârstei care să protejeze datele personale.

Mai puțin scroll infinit și mai puține mecanisme care îi țin pe copii online

Comisia vrea să schimbe și felul în care sunt construite platformele folosite de copii și propune, potrivit sursei citate, să limiteze funcțiile care îi fac pe utilizatori să petreacă mai mult timp pe platforme. Printre exemple sunt scroll-ul infinit, recompensele care îi încurajează să revină în aplicație și notificările care le atrag din nou atenția.

Și algoritmii care recomandă conținut ar trebui schimbați, astfel încât să nu îi conducă pe minori către conținut dăunător. Sunt vizate și unele filtre care modifică aspectul fizic și care pot încuraja comparațiile între copii.

„Nu trebuie să acceptăm funcții care creează dependență. Nu trebuie să acceptăm ca minorii să fie atrași spre conținut din ce în ce mai extrem”, a spus președinta Comisiei Europene, cu o zi înainte de prezentarea propunerii, în discursul privind Starea Uniunii.

Platformele ar trebui să le ofere copiilor și instrumente prin care să își gestioneze timpul petrecut online. Acestea ar trebui să țină cont inclusiv de orele de somn și de timpul petrecut la școală.

Reguli și pentru aplicații, jocuri și inteligența artificială

EU Kids Act nu se referă doar la rețelele sociale. Propunerea include și platformele video, magazinele de aplicații, jocurile online, chatboturile și așa-numiții „companioni AI”, programe de inteligență artificială concepute pentru a purta conversații cu utilizatorul.

În magazinele de aplicații, fiecare aplicație ar trebui să aibă o vârstă recomandată. Copiii nu ar trebui să poată descărca aplicații care nu sunt potrivite pentru vârsta lor. Pentru cei sub 13 ani, accesul la magazinul de aplicații ar fi controlat de părinți.

Pentru chatboturi și companionii AI, Comisia vrea să interzică mecanismele construite pentru a crea dependență emoțională. În cazul jocurilor online, ar urma să existe reguli împotriva mecanismelor prin care copiii sunt atrași în afara jocului.

Platformele ar trebui să arate că sunt sigure pentru copii

Comisia propune și o schimbare importantă pentru cele mai mari platforme: acestea ar trebui să arate că respectă regulile pentru protejarea copiilor, nu doar să reacționeze după ce apare o problemă.

Concret, cele mai mari platforme ar trebui să prezinte Comisiei un plan în care să arate cum respectă noile reguli. Ar urma apoi o verificare făcută de auditori independenți.

Din echipele care fac aceste verificări ar trebui să facă parte și specialiști în dezvoltarea copiilor, drepturile copilului, pediatrie, psihiatrie infantilă, protecția datelor și verificarea vârstei, potrivit unei surse din Comisia Europeană.

Dacă sunt găsite probleme, platforma ar trebui să prezinte în 30 de zile un plan prin care spune cum le va rezolva. Apoi ar avea 60 de zile pentru a pune măsurile în practică.

De ce vrea Comisia reguli comune în UE

„Tinerii din Europa petrec, în medie, între patru și șase ore pe zi în fața ecranelor”, a spus joi Ursula von der Leyen. În cazul celor care au început să folosească rețelele sociale înainte de 10 ani, timpul ajunge la aproximativ șapte-opt ore pe zi, a adăugat ea.

„Prea des, aceste funcții care creează dependență sunt un model de afaceri. Scopul este să-i țină pe copii online și să le monetizeze atenția”, a spus șefa Comisiei Europene. Ea a vorbit și despre „dovezi solide” privind efectele negative ale rețelelor sociale asupra copiilor, printre care lipsa somnului, depresia, anxietatea și automutilarea.

„Fără rețele sociale sub 13 ani. Fără cont personal sub 15 ani”, a spus von der Leyen.

Mai multe țări europene pregătesc deja propriile reguli. Șase legi naționale au fost notificate la nivel european, iar alte 15 state au astfel de planuri, potrivit unei surse din Comisia Europeană. Aceasta spune și că o lege la nivelul UE ar evita apariția unor reguli diferite în cele 27 de state membre.