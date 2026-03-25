Cum vrea Germania să folosească AI în armată pe modelul ucrainean / „Metodele clasice nu mai ajung”

Armata germană intenționează să folosească AI pentru a analiza datele de front mai rapid decât soldații, o măsură critică pentru a ține pasul cu adversarul, susține un general de top al Bundeswehr, citat de Reuters.

Generalul-locotenent Christian Freuding, coordonator al livrărilor de armament către Kiev, explică faptul că dronele și senzorii moderni au generat un volum uriaș de informații.

„Ucrainenii exploatează datele colectate în cei patru ani de război. Pe baza acestora, AI poate deduce cum a acționat inamicul și poate recomanda contramăsuri”, a spus el.

El a remarcat că sarcinile care necesită acum sute de oameni și zile întregi pentru a fi finalizate ar putea fi accelerate semnificativ prin intermediul AI, adăugând că metodele convenționale singure nu ar fi niciodată suficiente pentru a „rupe ciclul decizional al adversarului”.

Generalul a propus ca noile sisteme să fie „instruite” folosind atât datele reale de pe frontul din Ucraina, cât și informații din exercițiile militare proprii. Scopul este ca algoritmii să învețe să ofere soluții care să respecte întocmai regulile și strategiile de luptă ale Germaniei.

În ciuda automatizării, Germania pune preț pe etică. AI va avea doar un rol consultativ, decizia finală rămânând la om. „Sarcina de a lua decizii analitice și echilibrate va rămâne întotdeauna în seama soldatului”, dă asigurări Freuding.

Freuding a subliniat importanța alinierii sistemelor de AI ale Germaniei la standardele în continuă evoluție ale NATO. El nu a exclus un sistem dezvoltat la nivel european, dar a afirmat că soluțiile americane ar putea oferi avantaje practice datorită implementării lor avansate.

„Personal, consider că este important să punem ceva în funcțiune cât mai repede. Desigur, aspecte precum suveranitatea și securitatea datelor trebuie luate în considerare”, a adăugat el.

Armata SUA utilizează instrumentul de AI Maven, creat de compania Palantir din Silicon Valley, pentru a procesa datele de pe câmpul de luptă, inclusiv imagini și videoclipuri, pentru a îmbunătăți conștientizarea situației și a accelera procesul decizional.

