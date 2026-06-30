Cum vrea Primăria Capitalei să îi oblige pe proprietarii clădirilor din zonele protejate să le curețe de graffiti

Graffiti pe pereții unei clădiri din București Foto: Catiușa Ivanov/ HotNews

Rgulamentul care prevede cine trebuie să curețe fațadele imobilelor din Capitală, cu câți bani contribuie proprietarii și Primăria și ce sancțiuni se aplică a fost aprobat marți de Consiliul General București, la propunerea primarului Ciprian Ciucu.

Obligația de a curăța clădirile de graffiti este din 2017, însă primăria nu a mers mai departe până acum și nu a stabilit nimic concret până acum.

Potrivit documentului, proprietarii imobilelor din zonele protejate au obligația să-și curețe fațadele de graffiti și de afișe lipite ilegal. Lucrările se vor face fie individual, pe cheltuiala proprie, fie într-un program al Primăriei prin care instituția va plăti 80% din costul intervenției și va obține avizele necesare.

Regulamentul aprobat se referă exclusiv la grafitti și la afișajul neautorizat.

Cum află proprietarii că trebuie să curețe fațada

Mai întâi, Direcția Generală de Urbanism din Primăria Capitalei va stabili care sunt zonele de intervenție. Acestea vor fi aduse la cunoștința cetăților prin publicarea pe site-ul PMB și prin notificare individuală către proprietari sau administratori. Tot Direcția de Urbanism va elabora un Ghid de intervenție pentru curățarea inscripțiilor de tip graffIti și a afișajului neautorizat de pe fațade.

În paralel, Poliția Locală a Municipiului București va identifica clădirile cu graffiti sau afișe lipite și va întocmi o notă de constatare care va cuprinde adresa imobilului, proprietarul sau administratorul, descrierea suprafețelor afectate, tipul marcajului (graffiti sau afișaj), estimarea suprafeței, fotografii datate.

Apoi, Poliția Locală va notifica proprietarul sau administratorul cu privire la obligația de a curăța fațada și despre posibilitatea de includere a clădirii în programul Primăriei, unde instituția acoperă 80% din costurile lucrării.

Proprietarul va decide dacă face singur lucrările sau intră în programul Primăriei.

Cum pot beneficia bucureștenii de finațarea de 80% a Primăriei

Termenul de înscriere în program este de 45 de zile calendaristice de la data comunicării notificării.

„Pentru imobilele ai căror proprietari sunt înscriși în program, de la data validării înscrierii și până la recepția finală a lucrărilor, organele de control vor constata existența unui demers legal de remediere asumat. Pe cale de consecință, li se va acorda un termen de conformare corelat cu durata de execuție a lucrărilor de către autoritatea publică.

Proprietarii care nu se înscriu în Program, renunță ulterior la acesta sau nu se conformează voluntar sunt considerați ca neîndeplinindu-și obligațiile legale, iar polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului București vor demara procedurile de sancționare contravențională”, se arată în regulamentul adoptat.

Ce amenzi sunt aplicate

Amenzile sunt de la 1.000 la 5.000 de lei, fiind prevăzute în Hotărârea Consiliului General 180/2017.

Proprietarul sau administratorul care alege conformarea voluntară are obligația să îndepărteze graffitiul sau afișajul neautorizat, astfel încît să nu producă degradări suplimentare finisajelor sau elementelor arhitecturale.

Poliția Locală va verifica dacă și cum au fost realizate lucrările. Proprietarii au obligația să facă dovada demarării procedurilor de curățare a graffiti-ului sau afișajului neautorizat în maxim 45 de zile calendaristice de la data notificării și să curețe fațada în maxim 90 de zile.

Pentru proprietarii care se înscriu în Programul Primăriei , plata cotei de 20%, conform devizului comunicat, se va face în contul pus la dispoziție de Administrația Străzilor în maxim 30 de zile calendaristice de la finalizarea lucrării.

Tot marți, Consiliul General l-a mandatat pe primarul general să elaboreze un regulament pentru combaterea afișajului ilegal.