Cum vrea Slovacia să continue să cumpere petrol rusesc, în ciuda presiunilor puse de Trump. Fico: „Pur și simplu nu avem alte opțiuni”

Slovacia speră să găsească un „teren comun” cu Statele Unite după presiunile exercitate de Washington pentru oprirea achizițiilor de energie din Rusia, a declarat joi premierul slovac Robert Fico, apărând totuși aprovizionarea țării sale cu resurse de la Moscova, scrie Reuters.

Uniunea Europeană a încercat să izoleze Rusia din cauza invadării din 2022 a Ucrainei și să elimine treptat achizițiile de combustibil rusesc care pot genera venituri pentru război. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, de asemenea, că dorește ca blocul comunitar să înceteze achizițiile de energie din Rusia.

Cu toate acestea, Slovacia și Ungaria și-au apărat în mod constant achizițiile de petrol și gaze rusești și afirmă că alternativele sunt scumpe și nesigure.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu parlamentarii de la Bratislava, Fico a declarat joi că achizițiile de petrol și gaze ale Slovaciei reprezintă 2% din veniturile Rusiei din aceste surse și „nu au niciun impact asupra finanțării războiului”.

„Problema petrolului și gazelor în Slovacia nu este o chestiune de susținere a războiului. Nu este o chestiune ideologică pe care o putem rezolva cu alternative în 15 secunde”, a spus Fico.

„Este o problemă geografică, pur și simplu nu avem alte opțiuni”, a adăugat premierul slovac.

Fico a afirmat că schimbarea tehnologiilor pentru adaptarea la diferite surse este costisitoare, iar taxele de transport sunt mult mai mari decât pentru combustibilul rusesc. El a mai arătat că Slovacia nu are acces la terminale de gaz.

În ceea ce privește rutele alternative de petrol, Fico a precizat că gazoductul din Marea Adriatică nu este testat din punct de vedere tehnologic.

„Cu diversificarea necesară, este desigur necesar să menținem importurile de petrol din Federația Rusă și cred că vom găsi un teren comun cu administrația SUA, care creează treptat presiune în direcția opusă”, a spus Fico.

Miercuri seară, premierul ungar Viktor Orban a purtat o convorbire telefonică cu Trump, în cadrul căreia securitatea energetică în Europa Centrală a fost unul dintre subiectele de discuție.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat anterior că aprovizionarea cu energie a Ungariei nu poate fi garantată fără importurile de gaz și petrol din Rusia.

„Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică”, a spus șeful diplomației ungare. „Poate fi frumos să visăm să cumpărăm petrol și gaze de undeva (în afară de Rusia), dar putem cumpăra doar de unde avem infrastructură”, a adăugat oficialul de la Budapesta.

Declarațiile lui Peter Szijjarto au venit după ce Trump a condiționat noile sancțiuni împotriva Rusiei de deconectarea NATO de la aprovizionarea cu energie din Rusia.

„Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol de la Rusia”, a afirmat Trump săptămâna trecută, pe platforma sa de socializare Truth Social.