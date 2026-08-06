Cum vrea UE să forțeze Marocul să coopereze în problema migraţiei

Uniunea Europeană trebuie să folosească toate pârghiile în relaţiile cu Marocul, inclusiv politica de vize, pentru a impune o atitudine cooperantă din partea acestei ţări în chestiunea migraţiei, a declarat joi comisarul european pentru migraţie Magnus Brunner, la o săptămână după valul masiv de migranţi care au pătruns în exclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană a Africii.

UE este vulnerabilă în situaţia în care controalele la frontierele sale depind de bunăvoinţa unei ţări vecine, a subliniat comisarul european într-o intervenţie în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parlamentului European, care s-a reunit într-o sesiune extraordinară prin videoconferinţă pentru a discuta situaţia din Ceuta, relatează Agerpres citând Reuters și EFE.

„Un lucru foarte important de reamintit după Ceuta este că, pentru a avea controlul, în mod evident trebuie să cooperăm cu vecinii noştri, dar atât timp cât controlul depinde de bunăvoinţa unui stat vecin noi rămânem vulnerabili”, a remarcat Magnus Brunner.

Magnus Brunner, comisarul UE pentru afaceri interne și migrație. FOTO: Bernd von Jutrczenka / DPA / Profimedia

El a îndemnat Consiliul UE şi Parlamentul European să aprobe aşa-numita directivă privind facilitarea – prezentată de Comisia Europeană în anul 2023 – care le-ar permite statelor membre să sancţioneze persoanele care facilitează migraţia ilegală către UE.

„Este vorba despre destructurarea reţelelor de trafic ilegal (de persoane). Şi, în acest sens, chiar mă bazez pe Parlamentul European şi îl îndemn să adopte poziţia sa cu privire la directiva împotriva traficului ilegal propusă de Comisie în urmă cu trei ani”, a insistat comisarul european.

Această directivă, criticată de organizaţiile pro-imigraţie, aşteaptă poziţia de negociere a Parlamentului European, după ce Consiliul UE, ce reuneşte statele membre, şi-a stabilit-o deja în decembrie 2024.

Legislaţia propusă stabileşte că facilitarea intrării, a tranzitului sau a şederii ilegale constituie infracţiune atunci când este comisă în schimbul unui câştig financiar sau material.

Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Ceuta este „o dovadă concludentă” a necesităţii „unui instrument robust şi eficient pentru combaterea traficului de persoane”, a mai spus comisarul european Magnus Brunner.

Conform guvernului spaniol, cel puţin 72.000 de migranţi au pătruns ilegal săptămâna trecută în exclava Ceuta, dintre care între timp aproximativ 70.000 s-au reîntors în Maroc.

Potrivit declaraţiilor autorităţilor marocane şi ale premierului spaniol Pedro Sanchez, traficanţii ar fi orchestrat acest val migrator în urma unei decizii a justiţiei spaniole care interzice expulzarea migranţilor veniţi pe mare, premierul socialist spaniol susţinând însă că respectiva decizie nu ar trebui interpretată în acest sens.

Într-o intervenţie anterioară, comisarul european Magnus Brunner s-a declarat de acord cu poziţia guvernului spaniol, şi anume că „mafiile” traficanţilor de persoane au avut un rol în declanşarea valului brusc şi masiv de migranţi care au pătruns săptămâna trecută în exclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană a Africii.

Cât despre un posibil rol al Marocului în această criză – având în vedere precedentul din 2021, când autorităţile marocane au rămas pasive în faţa unui alt val migrator spre Ceuta -, comisarul european a refuzat să comenteze, afirmând doar că Spania are o anchetă în desfăşurare la care va participa şi agenţia europeană de cooperare poliţienească Europol.

„Trebuie de asemenea să consolidăm aplicarea practică a alianţelor noastre împotriva traficului ilegal de-a lungul rutelor migratorii şi să ne asigurăm că centrul Europol împotriva traficului ilegal devine un adevărat centru de excelenţă”, a adăugat comisarul Brunner.

El a subliniat că UE trebuie „să salveze vieţi prin arestarea traficanţilor care le pun în pericol fără milă şi fără scrupule doar pentru a obţine beneficii”, dar a insistat că este esenţial ca Parlamentul European să-şi stabilească poziţia de negociere pentru a începe discuţiile care să conducă la elaborarea unui text legal asupra directivei menţionate.