Cum vrea UE să interzică rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani. Ce trebuie să știe părinții

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat joi un plan amplu menit să protejeze copiii de pericolele din mediul online. Proiectul propune interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale și obligarea serviciilor online să creeze conturi sigure pentru copii, relatează Reuters.

Această măsură vine în urma unor inițiative similare din Australia, Marea Britanie, China, India, Turcia și mai multe țări din UE, ca urmare a îngrijorărilor privind impactul pe care Facebook și Instagram ale companiei Meta, TikTok, YouTube al Google și ChatGPT îl au asupra sănătății mentale și siguranței copiilor.

Australia este prima țară din lume care a interzis rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, începând cu decembrie 2025.

Dar dificultățile pe care țara le-a întâmpinat ar putea face ca și Europa să se confrunte cu o luptă dificilă, notează Reuters.

„Astăzi, copiii noștri interacționează cu unele dintre cele mai sofisticate tehnologii create vreodată, iar acestea nu au fost concepute având în vedere bunăstarea și dezvoltarea copiilor”, a declarat miercuri von der Leyen în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a afirmat că propunerea de act legislativ al UE privind protecția copiilor („EU Kids Act”) „va stabili limite clare în lumea digitală, la fel cum facem acest lucru în fiecare zi în lumea reală”.

Control parental

Conform propunerii, care trebuie negociată cu țările UE și cu Parlamentul European în lunile următoare înainte de a putea intra în vigoare, vârsta minimă pentru deschiderea unui cont pe social media este 15 ani. Propunerea CE pune „sarcina probei” în seama furnizorilor de servicii, care vor trebui să dovedească faptul că serviciile lor sunt adaptate vârstei şi că sunt sigure din concepţie.

Pentru copiii cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani, propunerea solicită controlul parental, permiţând tutorilor să creeze mini-conturi pe care copiii le pot accesa prin intermediul contului tutorelui.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 13 ani nu pot accesa platformele de comunicare socială, dar pot accesa servicii de partajare a materialelor video special concepute pentru copii prin intermediul conturilor gestionate de tutori.

Ce obligații au platformele online

Rețelele sociale și serviciile de partajare a videoclipurilor, jocurile video online, asistenții AI și chatbot-urile destinate copiilor sub 18 ani vor fi supuse unei liste de reguli privind ce este permis și ce nu.

Printre acestea se numără interzicerea funcțiilor care creează dependență şi a fluxurilor de recomandare bazate pe crearea de profiluri.

De asemenea, include interzicerea scroll-ului infinit fără puncte de oprire, trucuri de recompensă şi notificări push în timpul orelor de somn, precum şi contacte nesolicitate de la străini. Asistenții AI și chatbot-urile trebuie să fie dezactivați în mod implicit.

Platformele online trebuie să conceapă algoritmi siguri pentru copii și să ofere instrumente de control parental ușor de utilizat, precum și instrumente pentru blocarea și ignorarea utilizatorilor.

Companiile, care trebuie să verifice vârsta utilizatorilor atunci când aceștia își deschid un cont prin intermediul unor instrumente de verificare a vârstei, riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală în caz de nerespectare a prevederilor.

De asemenea, vor trebui să plătească o taxă de supraveghere pentru a finanța activitatea autorităților de reglementare.