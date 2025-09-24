„Cumpără european”. Apelul Germaniei către o UE aflată „la o răscruce de drumuri”

Ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, a cerut miercuri un buget al UE mai „modern”, care să canalizeze fonduri către îmbunătățirea legăturilor feroviare și rutiere transfrontaliere, a rețelelor energetice, a securității frontierelor externe și a cercetării, relatează Reuters.

Klingbeil a insistat asupra unui plan în șase puncte pentru relansarea economiei UE, inclusiv o abordare de tip „Cumpără european” pentru componente critice, cum ar fi semiconductorii avansați, precum și o piață unică pentru apărare, cu proiecte comune de armament.

„Europa se află astăzi la o răscruce de drumuri”, a declarat Klingbeil într-un discurs la Școala Hertie din Berlin. „Fie ne unim forțele și ducem Europa înainte, fie Europa riscă să-și piardă și mai multă relevanță”, a adăugat oficialul german.

În mandatul cancelarului Friedrich Merz, Germania, cea mai mare economie a Europei, dorește să-și asume un rol de leadership mai important în UE, în contextul în care se confruntă cu o SUA mai puțin transatlantică și cu războiul din Ucraina, aflat acum în al patrulea an.

„Mă enervează să văd europeni stând la masa copiilor când vine vorba de viitorul securității continentului nostru”, a spus Klingbeil, pledând pentru un rol activ al UE în negocierile de pace.

Klingbeil a cerut, totodată, acorduri mai rapide cu parteneri, inclusiv cu India și blocul Mercosur din America de Sud, ca răspuns la politicile tarifare ale administrației Trump.

Ministrul german vrea o „Uniune de Economii și Investiții”

El a cerut o „Uniune de Economii și Investiții” pentru a mobiliza mai mult capital privat, argumentând că o piață europeană de capital armonizată și performantă este esențială pentru a ajuta start-up-urile și scale-up-urile să crească.

„Apărarea statu-quoului nu ne va duce nicăieri”, a spus ministrul german al finanțelor. „Precum în Germania, și Europa are nevoie de investiții și reforme”, a adăugat Lars Klingbeil.

Ministrul german al finanțelor consideră că abordările naționale individualiste în implementarea regulilor pieței unice a UE sporesc birocrația și fragmentează spațiul economic comun împărtășit de cele 27 de state membre.

De asemenea, el a cerut o mai bună recunoaștere reciprocă transfrontalieră a calificărilor profesionale pentru a încuraja mobilitatea forței de muncă.

„Mentalitatea statelor mici și mărunte este cea mai mare barieră în calea investițiilor”, a conchis Klingbeil.