Cunoscut jurnalist maghiar, atacat de un urs la Băile Tușnad: „A pornit în fugă alături de mine” / Cum a reușit să scape

Jurnalistul András Földes de la publicația HVG, laureat al Premiului Memorial Pulitzer în Ungaria, a descris momentul în care a fost urmărit de un urs în timp ce alerga la marginea localității Băile Tușnad.

Incidentul a avut loc în perioada desfășurării Universității de Vară „Tusványos”, la aproximativ 100 de metri de marginea stațiunii, a relatat jurnalistul pe pagina sa de Facebook, potrivit Mediafax. Anterior, el realizase interviuri cu politicieni maghiari precum Zsolt Semjén, Balázs Orbán sau János Bóka, iar spre seară a plecat să alerge în apropierea cazării.

Földes spune că a urcat pe un drum, dar s-a răzgândit după ce și-a amintit că, în cursul acelei zile, un urs traversase șoseaua prin fața mașinii sale. A decis să se întoarcă și a intrat pe o potecă mărginită de vegetație densă. La un moment dat, a auzit o mișcare puternică în tufișuri și a observat animalul.

„În desiș se vedea deja corpul uriaș și brun, care pornise în fugă alături de mine”, a scris el.

Gestul care a îndepărtat ursul

Jurnalistul s-a întors de mai multe ori cu fața către animal, a strigat, a agitat brațele și a făcut câțiva pași în direcția acestuia. Ursul s-a retras de fiecare dată pentru scurt timp, dar a continuat să-l urmărească. Animalul s-a ridicat în mai multe rânduri pe membrele din spate.

În momentul în care a crezut că ursul urma să-l atace, Földes a aruncat spre animal telefonul mobil și a strigat cât de tare a putut. Ursul s-a retras în vegetație, iar jurnalistul a fugit spre localitate.

Un câine ciobănesc care lătra ar fi contribuit la îndepărtarea ursului, a mai spus jurnalistul, care a ajuns apoi la o casă de la marginea localității unde un grup de tineri organiza o petrecere. Aceștia s-au înarmat cu bețe și l-au însoțit înapoi pe potecă, făcând zgomot pentru a-i recupera telefonul mobil. Aparatul a fost găsit intact în mijlocul potecii.

Zona Băile Tușnad se confruntă de mai mulți ani cu prezența frecventă a urșilor. Problema rămâne majoră în întreg județul Harghita, unde în primele șase luni ale anului 2026 au fost transmise 148 de mesaje RO-ALERT.