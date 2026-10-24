Cunoscut politician bulgar, împușcat mortal în propria casă din Sofia. Ce se știe la acest moment și cine a fost Slavi Binev

Omul de afaceri și politicianul bulgar Slavi Binev a fost împușcat mortal la domiciliul său din cartierul Pavlovo din Sofia, poliția demarând o anchetă și o operațiune pentru identificarea celor responsabili, potrivit presei bulgare.

Ministerul de Interne a primit o sesizare privind omorul puțin înainte de ora 10:30, iar serviciile medicale de urgență au primit un apel la ora 10:28, scrie Novinite.

O ambulanță a ajuns la fața locului în șapte minute, dar echipajul acesteia nu a putut decât să confirme decesul lui Binev.

Conform informațiilor NOVA, un angajat de la reședința lui Binev a dat alarma după ce mai multe persoane au sosit la proprietate și s-au auzit împușcături.

Când s-a dus să verifice ce se întâmplă, l-a găsit pe omul de afaceri mort. Informații neconfirmate indică faptul că Binev ar fi fost împușcat în cap și în corp.

Surse ale presei bulgare au afirmat că omorul a avut loc în urma unei certuri sau a unei dispute personale între Binev și alte persoane aflate la reședința sa.

Ministerul de Interne căuta un SUV despre care se credea că a fost folosit de făptași să fugă.

Presa bulgară a mai scris că au fost reținuți câțiva suspecți, dar informația nu a fost confirmată oficial. La ora redactării acestei știri nu sunt clare încă toate circumstanțele omorului și identitatea celor responsabili.

Cine a fost Slavi Binev

Slavcho (Slavi) Penchev Binev s-a născut pe 10 decembrie 1965, la Sofia. A fost un sportiv, antreprenor și om politic bulgar.

Cariera sa sportivă a fost strâns legată de taekwondo, sport în care a înregistrat succese considerabile, printre care și câștigarea titlului de campion european absolut la campionatele din 1992 de la Celje, Slovenia.

După ce s-a retras din sportul de performanță, Binev s-a afirmat ca arbitru internațional, antrenor și administrator sportiv. A deținut mai multe funcții de conducere, printre care cea de președinte al Federației Olimpice Bulgare de Taekwondo și cea de vicepreședinte al Uniunii Europene de Taekwondo.

Pe lângă cariera sa sportivă, Binev și-a dezvoltat în anii 1990 și la începutul anilor 2000 o serie de afaceri în domeniile securității, construcțiilor și divertismentului, gestionând unele dintre cele mai populare cluburi de noapte din Sofia.

Cariera sa politică a început oficial în 2007, când a intrat în Parlamentul European pe lista partidului naționalist Ataka. În 2009, și-a asigurat un al doilea mandat de deputat european.

Pe durata mandatului său la Bruxelles, s-a concentrat în principal pe chestiuni economice și sportive.

În urma unei rupturi cu conducerea partidului Ataka, Binev și-a fondat propria mișcare politică și s-a alăturat ulterior coaliției Frontul Patriotic.

În 2014, a fost ales în Adunarea Națională, legislativul din Bulgaria.