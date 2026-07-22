Jackpot pentru o legendă a fotbalului englez: peste 22.000.000 de euro încasate la Cupa Mondială 2026

David Beckham, una dintre cele mai proeminente vedete de la Cupa Mondială 2026, a încasat un jackpot de peste 22 de milioane de euro datorită contractelor sale publicitare din timpul turneului, potrivit analiştilor de piaţă.

Spania este campioana mondială, dar, în afara terenului, lovitura financiară a fost dată de o legendă a fotbalului mondial, David Beckham, scrie miercuri News.ro.

După cum a relatat publicația britanică The Mirror, fostul căpitan al Angliei a încasat o sumă exorbitantă de 19 milioane de lire sterline (aproximativ 22,258 milioane de euro) datorită Cupei Mondiale 2026, desfăşurată între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada.

Această sumă colosală este rezultatul contractelor sale de publicitate cu 11 mărci care l-au angajat pentru campaniile lor legate de Cupa Mondială: Adidas, Bank of America, EA Sports, Home Depot, Lay’s, Lenovo, McDonald’s, Ninja Kitchen, Pepsi, Stella Artois şi Verizon.

„Deşi este adesea criticat, mărcile internaţionale cred în mod clar că numele său de familie, prezenţa pe reţelele sociale şi faima globală păstrează o valoare de marketing considerabilă la evenimentele urmărite de miliarde de oameni. Publicitatea, combinată cu o vizibilitate mai mare, va fi consolidat şi mai mult marca sa şi valoarea acesteia”, a declarat Nick Ede, expert în branduri şi cultură, pentru The Sun.

„Mărcile sunt dispuse să cheltuiască zeci de milioane pentru a asigura serviciile unor celebrităţi care pot capta instantaneu atenţia în timpul pauzelor publicitare, deoarece ştiu că ajung la un public de miliarde”, a continuat Ede.

David Beckham, coproprietar al echipei Inter Miami – pentru care evoluează Lionel Messi – a fost spectator la mai multe meciuri în timpul competiţiei şi are o influenţă considerabilă în Statele Unite.