Cupa Mondială FIFA 2026™ intră într-o nouă eră: recorduri, tehnologie și o experiență tot mai conectată

Cea mai amplă ediție din istoria competiției aduce nu doar un format extins și recorduri de audiență, ci și o experiență tot mai conectată pentru suporteri. Aceeași evoluție se regăsește în parcursul Betano, Susținător Oficial al Turneului pentru Europa și America de Sud, care și-a extins prezența internațională și investițiile în tehnologie în perioada dintre edițiile din 2022 și 2026.

În această vară, atenția lumii fotbalului s-a îndreptat către America de Nord, unde Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii găzduiesc pentru prima dată împreună Cupa Mondială FIFA. Extinderea la 48 de echipe a transformat ediția din 2026 în cea mai mare organizată până acum.

Dimensiunea turneului este confirmată și de cifre. Gradul de ocupare a stadioanelor a ajuns la 99,7%, peste 6,2 milioane de spectatori fiind prezenți în tribune. Media a depășit 65.000 de spectatori pe meci, iar competiția a oferit aproape trei goluri la fiecare partidă.

Dincolo de amploarea fără precedent, ediția din 2026 evidențiază și transformarea modului în care publicul urmărește fotbalul. Suporterii au acces la mai multe date, perspective și funcționalități digitale, atât înaintea meciurilor, cât și în timpul acestora.

Photo Source: FIFA Digital Archive

De la simpla vizionare la o experiență interactivă

Prin această ediție a Cupei Mondiale FIFA, tehnologia a devenit o componentă esențială a experienței oferite publicului. Noile soluții introduse în jurul competiției le oferă suporterilor acces la informații și perspective care îi ajută să înțeleagă mai bine ceea ce se întâmplă pe teren.

Aceeași direcție se regăsește și în evoluția platformelor digitale dedicate sportului. Betano a dezvoltat o serie de funcționalități proprii, concepute pentru a integra datele din meci și opțiunile disponibile utilizatorilor într-o experiență unitară.

Bet Builder permite combinarea selecțiilor clasice cu statistici individuale ale jucătorilor, precum șuturile, golurile sau intervențiile portarilor. Opțiunile pot fi disponibile și în timpul partidelor, în funcție de eveniment și de condițiile aplicabile.

Rezerva de Aur răspunde uneia dintre situațiile imprevizibile din timpul unui meci: schimbarea unui jucător. Atunci când sunt îndeplinite condițiile funcționalității, selecția asociată jucătorului înlocuit este transferată automat către cel care intră pe teren, la aceleași cote.

Experiența este completată de funcționalități de plată anticipată, care se pot activa atunci când una dintre echipe ajunge la un avantaj prestabilit.

În multe dintre țările în care Betano este prezent, inclusiv în România, utilizatorii care au pariat pe meciurile Cupei Mondiale prin intermediul platformei au avut și posibilitatea de a urmări partidele prin funcționalitatea de live streaming, pentru evenimentele eligibile și în conformitate cu termenii aplicabili.

Astfel, experiența turneului a reunit în același spațiu digital transmisiunea meciului, cotele și opțiunile disponibile în timp real. Utilizatorii au putut urmări acțiunea de pe teren și evoluția selecțiilor fără a trece de la o platformă la alta.

Photo Source: FIFA Digital Archive

Betano, al treilea parteneriat consecutiv cu FIFA

Cupa Mondială FIFA 2026™ reprezintă al treilea parteneriat consecutiv dintre Betano și FIFA la nivel internațional.

În 2022, Betano a devenit primul operator de pariuri sportive online care a încheiat un parteneriat cu FIFA pentru Cupa Mondială FIFA Qatar 2022™. Colaborarea a continuat în 2025, când brandul a fost Partener Oficial al Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA 2025™.

La ediția din 2026, Betano este Susținător Oficial al Turneului pentru Europa și America de Sud.

În cei patru ani dintre cele două ediții ale Cupei Mondiale, Betano și compania-mamă Kaizen Gaming și-au extins semnificativ prezența internațională. Dacă în 2022 compania activa pe 11 piețe din Europa și America, în prezent operațiunile sale acoperă 20 de piețe, inclusiv țări din Africa.

Dezvoltarea companiei a fost recunoscută și prin acordarea titlului „Operator of the Year” în 2025 și 2026, în cadrul EGR Operator Awards și SBC Awards.

Inteligența artificială și analiza sportivă

Direcția de dezvoltare tehnologică a fost consolidată și prin achiziția GameplAI, furnizor de soluții de analiză sportivă și trading bazate pe inteligență artificială.

Integrarea modelelor proprii de machine learning ale GameplAI contribuie la automatizarea proceselor, dezvoltarea instrumentelor de management al riscului și îmbunătățirea produsului oferit de Betano la nivel internațional.

În același timp, funcționalitățile sunt dezvoltate în cadrul strategiei de Joc Responsabil a Kaizen Gaming. Platforma oferă instrumente pentru stabilirea limitelor și gestionarea timpului, cu obiectivul de a menține o experiență sigură, transparentă și echilibrată.

Cupa Mondială FIFA 2026™ nu este doar cea mai mare ediție din istoria turneului, ci și una dintre cele mai tehnologizate. Iar pentru suporteri, schimbarea se vede în modul în care urmăresc, analizează și trăiesc fiecare meci.

Articol susținut de Betano