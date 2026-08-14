Cuplu de români, condamnat la închisoare în Anglia pentru uciderea unor bărbați cu „drogul violului”

Femeia și bărbatul, care își atrăgeau victimele sub pretextul oferirii de servicii sexuale, și-au recunoscut faptele, relatează BBC.

Adina Mihai și Mădălin Dumitru au fost condamnați fiecare la 17 ani de închisoare de Curtea Coroanei din Oxford.

Ei au recunoscut uciderea din culpă a lui Gary Mouat (37 de ani, din Oxfordshire) și a lui Malcolm King (80 de ani, din Gloucestershire), fapte comise în 2025, respectiv 2024.

În prima zi a procesului lor, din luna iunie, cei doi români au recunoscut, de asemenea, că au drogat și alte victime, care au supraviețuit.

Potrivit BBC, Adina, care se dădea drept lucrătoare sexuală, și partenerul ei, Mădălin, aranjau întâlniri la domiciliul lor cu bărbați dispuși să plătească pentru serviciile pe care ea le promova online.

Instanța a stabilit femeie le punea în băutură un sedativ puternic, gamma-butirolactona (GBL), pentru ca apoi să poată să-i jefuiască.

După ce îi încuraja să bea alcoolul amestecat cu GBL, femeia aștepta până când victimele își pierdeau cunoștința, apoi căuta bunuri pe care să le fure, precum bani, bijuterii și ceasuri scumpe, a spus Julian Evans, procurorul de caz. Mădălin Dumitru aștepta în zonă și intervenea la semnalul femeii.

Doi bărbați au murit din cauza sedativului, în timp ce alți doi au supraviețuit.

La pronunțarea sentinței, judecătoarea a afirmat că doza de GBL, cunoscută în mod obișnuit drept „drogul violului”, administrată victimelor celor doi a fost „aleatorie”.

„Dacă v-ați fi oprit o clipă să luați în considerare riscurile, așa cum ar fi trebuit să faceți, v-ați fi dat seama că creați un risc ridicat de vătămare gravă sau deces de fiecare dată când administrați acel drog”, a spus judecătoarea.

„Ați lăsat fiecare victimă singură într-o stare de inconștiență profundă. Dacă v-ați fi gândit măcar un pic, v-ați fi dat seama că s-ar putea să nu-și mai revină niciodată”, a mai spus judecătoarea.