Curățenia după boală. Ce trebuie să dezinfectezi în casă după un episod de răceală sau viroză

După câteva zile în care viroza sau gripa a ținut la pat unul sau mai mulți membri ai familiei, vine momentul curățeniei. Nu e nevoie să dezinfectezi tot, însă anumite obiecte și suprafețe trebuie curățate bine, pentru că unii microbi rămân activi mai mult timp și pot fi transmiși altor membri ai familiei sau musafirilor. Medicii consultați de publicația americană Parents explică ce ar trebui să cureți cu prioritate, la ce reguli de igienă să fii atent și cum să ajuți copiii să prevină o reinfectare.

Chiar dacă simptomele au dispărut, anumite microorganisme pot persista pe suprafețele din locuință. Durata depinde de tipul virusului sau al bacteriei, de materialul pe care ajunge și de condițiile de mediu. Medicul de familie Zaid Fadul explică faptul că unele virusuri responsabile de răceli și gripe pot supraviețui pe suprafețe dure, precum telefoanele sau blaturile, între 24 și 48 de ore, uneori chiar mai mult. Pe materialele textile, perioada este, în general, mai scurtă, în timp ce anumite bacterii pot persista săptămâni întregi.

Există însă o diferență importantă între prezența unui microorganism pe o suprafață și capacitatea acestuia de a provoca o infecție. Riscul real depinde de mai mulți factori, inclusiv de cantitatea de agent infecțios și de modul în care acesta ajunge în organism. În plus, nu toate bolile se transmit în același fel. În cazul infecțiilor respiratorii, particulele eliminate prin respirație, tuse sau strănut joacă adesea un rol mai important decât obiectele contaminate. De aceea, măsurile de igienă trebuie adaptate tipului de afecțiune.

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