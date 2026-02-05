Sari direct la conținut
„Curba neagră” de pe DN1, un nou pericol pe Șoseaua București-Ploiești, în zona noilor restricții pentru M6

Sursa foto: B365.ro

Cele mai recente restricții impuse, pe DN1, în zona Liceului Francez, pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 par să fie și cele mai problematice.

Iar problemele au fost mai mari din start, inclusiv cu accidente în care au avut un rol decisiv reconfigurarea DN1 și semnalizarea defectuoasă a modificărilor.

De altfel, la scurt timp după ce au fost impuse, Compania Națională de administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a somat constructorii Magistralei 6 de metrou „să ia toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare.”

Citește, pe B365.ro, care este noua problemă de siguranță publică apărută aici, după ninsoare.

