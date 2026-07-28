Curtea Constituțională din Polonia oprește recunoașterea căsătoriilor gay încheiate în UE

Tribunalul Constituțional din Polonia a decis împotriva recunoașterii căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în Uniunea Europeană.

Curtea a decis marți că regulamentul relevant emis de ministrul de interne Marcin Kierwinski este neconstituțional, relatează DPA și Agerpres.

Constituția Poloniei definește căsătoria ca fiind o uniune între un bărbat și o femeie.

În noiembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că statele membre UE trebuie să recunoască la rândul lor căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alte state.

Cetățenii UE trebuie să aibă garanția că își pot continua viața de familie în diferite țări ale UE, ca parte a dreptului lor de a circula liber în cadrul blocului comunitar, a decis instanța cu sediul la Luxemburg. Cazul a fost deschis de doi bărbați care s-au căsătorit la Berlin în 2018.

În martie, Curtea Administrativă Supremă a Poloniei a decis că mariajele între persoane de același sex încheiate în alte state membre ale UE trebuie recunoscute de statul polonez. Procedând astfel, instanța a transpus hotărârea CJUE în legislația poloneză.

Ordinul emis de ministrul de interne Marcin Kierwinski, pe care toate oficiile de stare civilă erau obligate să îl respecte, urma să intre în vigoare la sfârșitul lunii august.

Cu toate acestea, parlamentarii din partidul de opoziție de dreapta Lege și Justiție (PiS) au făcut apel la Tribunalul Constituțional. Majoritatea judecătorilor acestei instanțe din Varșovia au fost numiți în timpul mandatului PiS la guvernare și sunt apropiați de această formațiune politică.