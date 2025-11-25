Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreaga Uniune Europeană. Decizia anunțată de Curtea de Justiție a UE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cea mai înaltă instanță a blocului comunitar, a decis marți că căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întregul bloc comunitar și a criticat Polonia pentru refuzul de a recunoaște o căsătorie între doi cetățeni polonezi încheiată în Germania, transmite agenția Reuters. Decizia nu obligă însă statele membre să își schimbe legile naționale pentru a permite astfel de căsătorii.

Curtea a declarat că Varșovia a procedat greșit prin nerecunoașterea căsătoriei cuplului atunci când acesta s-a întors în Polonia, pe motiv că legislația poloneză nu permite căsătoria între persoane de același sex.

„Aceasta încalcă nu doar libertatea de circulație și de ședere, ci și dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie”, a transmis Curtea de Justiție a UE.

În Polonia, țară cu o puternică tradiție catolică, lupta pentru egalitatea persoanelor LGBT în fața legii a fost prezentată timp de ani de zile de cei aflați la putere ca o ideologie străină periculoasă. Totuși, actualul guvern lucrează la un proiect de lege pentru reglementarea parteneriatelor civile, inclusiv a uniunilor între persoane de același sex.

Cum au ajuns căsătoriile între persoane de același sex pe masa Curții de Justiție a UE

Instanța europeană a emis decizia obligatorie la solicitarea unui tribunal polonez care se ocupa de cazul celor doi bărbați care contestaseră refuzul autorităților de a transcrie certificatul lor de căsătorie german în registrul polonez.

Cuplul, care s-a căsătorit la Berlin în 2018, a fost identificat în dosar doar prin inițialele numelui. Un avocat al cuplului a refuzat să comenteze hotărârea.

Cetățenii UE au libertatea de a se muta în alte state membre și de a avea „o viață de familie normală” acolo și la întoarcerea în țara lor de origine, a hotărât Curtea de Justiție.

„Atunci când își creează o viață de familie într-un stat membru gazdă, în special prin căsătorie, trebuie să aibă certitudinea că pot continua acea viață de familie la întoarcerea în statul membru de origine”, a arătat instanța.

Decizia nu înseamnă că țările UE trebuie să legalizeze căsătoriile între persoane de același sex

Judecătorii au precizat că această obligație nu impune statelor membre să permită căsătoria între persoane de același sex în legile lor naționale.

Dar acestea nu au voie să discrimineze cuplurile de același sex în modul în care recunosc căsătoriile încheiate în străinătate, a subliniat instanța.

Munca depusă de guvernul de coaliție proeuropean condus de premierul Donald Tusk pentru a adopta proiectul de lege privind uniunile între persoane de același sex a fost întârziată de rezistența unui partid conservator aflat în coaliția de guvernare.

Karol Nawrocki, președintele naționalist al Poloniei, a afirmat la rândul său că va bloca prin veto „orice proiect de lege care ar submina statutul constituțional protejat al căsătoriei”.