Curtea de Apel București a anulat decizia lui Bolojan de înființare a Comitetului pentru legile Justiției

Curtea de Apel București (CAB) a admis, luni, o cerere depusă de un ONG și a anulat decizia premierului interimar Ilie Bolojan de înființare, la Palatul Victoria, a unui Comitet de analiză a legilor Justiției, potrivit Agerpres. Decizia instanței poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Decizia CAB, care nu este definitivă, vine în completarea unei alte decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție din luna martie, când a fost suspendată activitatea comitetului.

În luna martie, Înalta Curte a criticat înființarea grupului de lucru la Palatul Victoria, susținând că a constatat „un posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare în cazul acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat’”.

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu, a solicitat judecătorilor suspendarea și anularea deciziei nr. 574 din 19 decembrie 2025, semnată de Ilie Bolojan, privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției.

Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției a fost înființat în decembrie 2025, prin decizia premierului Ilie Bolojan, și era format din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți.

Inițiativa de a face un grup de lucru pentru modificări ale legilor justiției a apărut în urma dezvăluirilor făcute de o serie de magistrați în documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Cine este inițiatoarea demersului

Avocata Elena Radu conduce Coaliția pentru Apărarea Statului de drept, ONG care a contestat în instanță anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale din 2024. În decembrie 2024 a deschis un proces, împreună cu Călin Georgescu împotriva Biroului Electoral Central şi mai multor instituţii: Ministerul Apărării, Statul Major al Apărării, Guvern, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Serviciul Român de Informaţii, a fostului președinte Klaus Iohannis şi fostei candidate la președinție Elena Lasconi.

Demersul prin care se solicita anularea deciziei Biroului Electoral Central, privind alegerile prezidențiale, a fost respins de instanță.

Coaliția condusă de avocata Elena Radu este cunoscută și pentru acțiunile sale anti-vaccin din perioada de pandemie precum și împotriva cooperării româno-ucrainiene.

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept s-a opus introducerii certificatului verde și a cerut anulare a acordului de cooperare în domeniul securității încheiat de România cu Ucraina.