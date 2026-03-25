BREAKING Răsturnare de situație. Înalta Curte suspendă decizia de înființare a comitetului pentru revizuirea legilor justiției înființat de Ilie Bolojan

Hotărârea a fost pronunțată în procesul în care „Coaliția pentru apărarea statului de drept”, condusă de avocata Elena Radu, a cerut suspendarea deciziei premierului Bolojan privind constituirea comitetului de reformă privind legile justiției. În primă instanță, Curtea de Apel București respinsese această cerere.

Decizia de miercuri a instanței supreme, conduse de Lia Savonea, este definitivă și are ca efect suspendarea imediată a activității acestui comitet.

ÎCCJ vorbește despre un „posibil exces de putere”

„Decizia instanței vine ca urmare a constatării unui posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare al acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat.

Hotărârea ÎCCJ reprezintă un semnal important privind necesitatea ca orice demers legislativ sau administrativ să se desfășoare strict în cadrul constituțional și legal, fără abuzuri de autoritate.

În acest context, subliniem importanța transparenței, a respectării procedurilor democratice și a consultării reale a tuturor actorilor relevanți în procesul de reformă a justiției”, a transmis Înalta Curte.



