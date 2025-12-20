Guvernul a format grupul de lucru pentru modificarea legilor justiției. Ce atribuţii are și cine face parte

Grupul de lucru care urmează să propună modificări legislative în domeniul justiției, anunțat de premierul Ilie Bolojan, a fost constituit oficial printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial.

Inițiativa a apărut în urma dezvăluirilor făcute de o serie de magistrați în documentarul realizat de Recorder „Justiție capturată”. Premierul Ilie Bolojan a spus, într-un interviu pentru Cotidianul, că „ar trebui” ca până la finalul lunii ianuarie grupul de lucru de la guvern să vină cu propunerile de modificări legislative în domeniul justiției.

Comitetul este format din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului, conform deciziei de înfiinţare a comitetului, citată de Agerpres.

„Se constituie Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, cu caracter consultativ. Comitetul este condus de reprezentantul Cancelariei Prim-ministrului, care are calitatea de președinte”, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial.

La lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitației premierului, reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai societății civile și ai organizațiilor internaționale.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor, în cadrul Comitetului se pot constitui grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic, alcătuite din experți ai Cancelariei Prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, precum și din experți ai instituțiilor sau care au calitatea de invitați, desemnați în acest sens, se menționează în document.

La ședințele Comitetului sau ale grupurilor de lucru tematice la nivel tehnic pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor entități de drept public și privat relevante, din țară și din străinătate.

Membrii Comitetului vor putea fi asistați în cadrul întâlnirilor de specialiști ai instituțiilor reprezentate.

Ce atribuții are grupul de lucru

Comitetul are, potrivit textului deciziei, următoarele atribuţii principale:

analizează efectele punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, inclusiv legile privind statutul magistraților, organizarea judiciară și funcționarea CSM;

analizează şi dezbate opiniile formulate de către asociaţiile reprezentative ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi de către organizaţiile nonguvernamentale cu privire la organizarea şi funcţionarea justiţiei şi la realizarea actului de justiţie;

organizează întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor şi organizaţiilor, inclusiv de la nivel internaţional, cu competenţe sau activitate în domeniul justiţiei;

solicită puncte de vedere din partea instituţiilor, autorităţilor şi organizaţiilor, inclusiv de la nivel internaţional, cu competenţe sau activitate în domeniul justiţiei;

prezintă rapoarte de progres cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor şi exercitării atribuţiilor prevăzute în prezenta decizie;

propune o serie de măsuri pentru asigurarea imparţialităţii, independenţei şi eficienţei actului de justiţie, în acord cu valorile constituţionale şi standardele internaţionale privind statul de drept.

Comitetul se reuneşte în şedinţă ori de câte ori este necesar, la solicitarea reprezentantului Cancelariei Prim-Ministrului.

Şedinţele Comitetului se pot desfăşura în format fizic sau în sistem online şi sunt conduse de către reprezentantul Cancelariei Prim-Ministrului sau de către o persoană desemnată de către acesta.

Comitetul adoptă recomandări, prin consensul membrilor săi. În lipsa consensului, opţiunile identificate vor fi transmise prim-ministrului pe baza unei analize comparative. Recomandările adoptate sunt comunicate autorităţilor competente în vederea iniţierii proiectelor de acte cu caracter normativ sau a măsurilor administrative necesare pentru punerea lor în aplicare.

Cine a fost invitat să facă parte din grupul de lucru al Guvernului privind problemele din justiție

HotNews a cerut vineri, 19 decembrie, Guvernului lista organizațiilor sau instituțiilor care au fost invitate să facă parte din grupul de lucru.

„Din dispoziția premierului vor face parte reprezentanți ai Cancelariei PM și Ministerului Justiției. Premierul a invitat să desemneze reprezentanți Administrația Prezidențială și fiecare dintre cele două secții ale CSM”, a transmis pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Suplimentar, au fost invitate să desemneze reprezentanți:

Funky Citizens

Declic

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor

Asociația Magistraților din România

Asociația Procurorilor din România

Asociația Forumul Judecătorilor din România

Expert Forum

Asociația Inițiativa pentru Justiție

Uniunea Națională a Barourilor din România

Uniunea Națională a Judecătorilor din România

Centrul de Resurse Juridice

Din partea instituțiilor au fost invitați reprezentanți ai: